ثقافة وفنون

يحيى الفخراني: سمير غانم كان نقي الروح ودلال عبد العزيز تركت مسرحيتها من أجلي

كشف الفنان يحيى الفخراني عن تفاصيل صداقته بالفنان الراحل سمير غانم، واصفًا إياه بأنه إنسان نقي وصاحب روح فريدة في الكوميديا، مشيرًا إلى أنه كان يضحك بشدة أثناء العمل معه بسبب المواقف الطريفة التي كان يفاجئه بها دائمًا.


وأضاف الفخراني خلال برنامج"يحدث في مصر" الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر بقناة “إم بي سي مصر” أن الفنانة دلال عبد العزيز تركت إحدى مسرحياتها مع سمير غانم لتشاركه هو في عمل مسرحي، وهو ما اعتبره دليلًا على الثقة التي منحها له زملاؤه في الوسط الفني.

الفن هو المتعة الوحيدة في حياتي

وأكد يحيى الفخراني أن التمثيل هو متعته الوحيدة في الحياة، لافتًا إلى أن كل أدواره تحمل لمحات من شخصيته الحقيقية. وقال: "لم أصل قط لمرحلة الاكتفاء، أنا دائمًا متطلع للأفضل.. الرضا موجود لكن الطموح مستمر".


كما نصح الجيل الجديد بأن يعمل في ما يؤمن به، موضحًا أن الجمهور سيأتي ما دام العمل صادقًا.

 

شخصية "بيتوتية" ودعم عائلي منذ البداية

وتحدث عن حياته الشخصية، قائلًا إنه بطبيعته "بيتوتي" ولا يحب حياة السهر، مشيرًا إلى أن والده كان الداعم الأكبر له منذ دراسته بكلية الطب، بينما كانت والدته تخشى عليه من الدلال الزائد كونه الابن الوحيد.

 

تعاون مع مخرجين أحبهم وآخرين لا

وعن مشواره الفني، أوضح الفخراني أنه عمل مع مخرجين لم يرتح معهم وقرر عدم تكرار التجربة، بينما كان يستمتع بالعمل مع المخرج محمد خان والكاتب عاصم توفيق، مؤكدًا أن روح الفريق هي أساس النجاح.

 

الفن أقوى من السياسة المباشرة

وأشار إلى أنه يفضل التعبير عن أفكاره السياسية من خلال الفن، معتبرًا أن العمل الفني أقوى تأثيرًا من الخطاب المباشر، مستشهدًا بتجسيده لشخصية "حمادة عزو" التي عكست فساد بعض المسؤولين في فترة معينة.

 

زوجته.. شريك دائم في اختياراته

واختتم الفخراني حديثه بتأكيد أن زوجته دائمًا تشاركه الرأي في الأعمال المعروضة عليه، لافتًا إلى أنها لم تعترض يومًا على أي دور اختاره، وأنها تمثل له سندًا وشريكًا في مسيرته الفنية.

