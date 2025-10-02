الجمعة 03 أكتوبر 2025
ثقافة وفنون

يحيى الفخراني: الحرية عندي مقدسة واتخانقت مع أسامة أنور عكاشة بسبب عبد الناصر

جمال عبد الناصر،
جمال عبد الناصر، فيتو

أكد الفنان يحيى الفخراني أن الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة يحتل مكانة خاصة في قلبه، حيث جمعتهما بدايات فنية مشتركة أظهرت موهبة عكاشة الاستثنائية للجمهور، مشيرًا إلى أن شغف الكاتب بدمج السياسة بالحياة الاجتماعية كان أحد أسرار نجاح "ليالي الحلمية".

خلاف سياسي لم يُفسد الصداقة

وكشف الفخراني خلال حواره مع الإعلامي شريف عامر في برنامج يحدث في مصر على قناة إم بي سي مصر، أنه اختلف مع عكاشة سياسيًا بسبب الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، حتى أن الأمر وصل إلى "خناقة" بعدما سخر من صورة ناصر المعلقة في منزل الكاتب.

وأوضح أنه لم يشعر يومًا بالإعجاب بالمرحلة الناصرية، إذ ارتبطت لديه بذكريات الاعتقالات وتقييد الحريات، مؤكدًا أن الحرية بالنسبة له "شيء مقدس" لم يكن حاضرًا في تلك الفترة.

أعمال بارزة ومواقف إنسانية

وأشار الفخراني إلى أن تعاونه مع عكاشة أثمر عن أعمال بارزة، لكنه رفض المشاركة في أحد الأعمال لأنه لم يكن مقتنعًا به، مضيفًا أنه لم يشعر يومًا بأي غيرة فنية تجاه زميله صلاح السعدني في "ليالي الحلمية"، حيث كان لكل منهما بصمته الخاصة التي صنعت نجاح العمل.

شهادته عن رموز الأدب

وختم الفخراني حديثه بالإشادة ببعض رموز الأدب في مصر، قائلًا إن يوسف إدريس كان ثوريًا بالفطرة، بينما نجيب محفوظ تميز بذكاء وعقل جبار، وهما نموذجان مختلفان تركا أثرًا لا يُمحى في تاريخ الثقافة المصرية.

