يحيى الفخراني: «الكيف» و«خرج ولم يعد» يحملان رسالة فنية قوية والأعمال الناجحة تستمر عبر الأجيال

قال الفنان يحيى الفخراني، إن فيلم "الكيف" الذي مر على إنتاجه 40 عامًا وفيلم خرج ولم يعد سيظلوا حاضرين وسط الجمهور لما يحملوه من رسالة فنية قوية، مشيرًا إلى أن الكيف جماهيري وهو عُرض عليه المخدرات لكن هو لا يحب المخدرات، مؤكدًا أن الوقوع في الإدمان غالبًا ما يرتبط بالخوف من مواجهة الواقع.

يحيى الفخراني: الأعمال الناجحة تستمر عبر الأجيال

وأضاف يحيى الفخراني، خلال حواره ببرنامج "يحدث في مصر"، مع الإعلامي شريف عامر، المذاع على قناة إم بي سي مصر، أن الممثل يجب أن يكون لديه وعي كامل بما يقدمه على الشاشة، وأن يختار أعمالًا تحمل قيمة فنية وإنسانية تعيش مع الجمهور، موضحًا أن كثيرًا من الأعمال الناجحة تستمر عبر الأجيال لأنها ترتبط بالإنسان أكثر من ارتباطها بزمن إنتاجها.

يحيى الفخراني: فيلم خرج ولم يعد من الأفلام المحببة لدى المصريين

وتابع أن فيلم "خرج ولم يعد" الذي شارك في بطولته مأخوذ عن رواية أجنبية، وهو من هذه النوعية من الأفلام التي تبقى في وجدان المصريين، لافتًا إلى أن العمل حصد جائزة أفضل فيلم، لكنه شخصيًا انزعج من مشهد الفأر الذي ظهر فيه.

