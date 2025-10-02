يحيى الفخراني يرد على سلوم حداد بشأن عدم إجادة الممثلين للفصحى

رد الفنان يحيى الفخراني، على الانتقادات التي وجهها الفنان السوري سلوم حداد بشأن عدم إجادة الفنانين المصريين نطق اللغة العربية الفصحى، باستثناء النجمين الراحلين نور الشريف وعبد الله غيث.

يحيى الفخراني: المسرح يشبه البيت

وأكد الفنان يحيى الفخراني، خلال لقائه ببرنامج “يحدث في مصر” الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر بقناة “إم بي سي مصر” أن المسرح يشبه البيت، وأن أي ممثل واحد يمكن أن يؤثر على سير العرض بالكامل.

حرص يحيى الفخراني على اتقان الفصحى

وأوضح الفخراني، خلال حديثه عن أعماله المسرحية، أنه لا يتدخل في اختيار فريق العمل، لافتًا إلى أنه يحرص دائمًا على إتقان اللغة العربية الفصحى من قبل الممثلين لا سيما في عرض مثل الملك لير، معقبًا: "الانتقادات الموجهة للممثل المصري بسبب اللغة العربية غير صحيحة، والفنان المصري ما زال قادرًا على تلقّي الكلمة العربية الفصحى".

وأشار إلى أنه عند تقديم أعماله التي تتضمن اللغة العربية مثل قصص القرآن أو مسرحية الملك لير، كان يرافق الفريق مصحح لغوي وأستاذ لغة عربية لضمان أن يجيد كل ممثل أداء دوره باللغة الفصحى دون أخطاء.

وأضاف: "أهتم بتفاصيل أي عمل أشارك فيه، وإذا شعرت بعدم اهتمامي أو قلق، فهذا سيكون أول سلم فشل لي".

