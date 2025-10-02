الخميس 02 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

محلل سياسي: خطة ترامب لغزة باب للتهجير غير القسري ومن يخرج لن يعود

ترامب، فيتو
قال الدكتور حسن سلامة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة والمحلل السياسي، إن المواطن الفلسطيني العادي، الذي فقد بيته وعمله وأفراد أسرته، لا يزال متشبثًا بأرضه وأرض أجداده، رغم كل الضغوط والمغريات.

وأشار إلى أن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تنطوي على آلية تهجير غير قسري، حيث يُمنح البعض خيار الخروج من غزة، لكن من يخرج لن يُسمح له بالعودة مرة أخرى، محذرًا من أن هذه الصيغة تهدف لتصفية القضية الفلسطينية تدريجيًا.

مسئولية الفصائل الفلسطينية

وأكد خلال لقائه ببرنامج “ولاد البلد”، الذي يقدمه محمد قاسم، المذاع على قناة “الشمس 2”: أن المسؤولية الآن تقع على كل التيارات الفلسطينية، وليس فقط حماس، بل فتح وكل الفصائل، داعيًا إلى توحد الصفوف تحت راية منظمة التحرير الفلسطينية لحماية الدم الفلسطيني وإنهاء الانقسام الداخلي.

استغلال الانقسام من إسرائيل

وأوضح أن إسرائيل تستغل الانقسام الفلسطيني والغياب الواضح لأجندة تفاوضية واحدة لتنفيذ مخططها، الذي يشمل تمدد الاستيطان وسرقة الأراضي، مشددًا على أن الصمود الفلسطيني الموحد هو الخطوة الأساسية لصد هذه المخططات.

خطة ترامب ترامب التهجير الفلسطينيين الرئيس الأمريكى غزة حماس

