أستاذ علوم سياسية: خطة ترامب لغزة تورط الدول العربية وتمهد لتهجير الفلسطينيين

قال الدكتور حسن سلامة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن موافقة دول عربية على خطته المكونة من 20 بندًا، دون كشف هوياتها، لا يعدو كونه محاولة لتوريط هذه الدول في تمويل الخطة.

وأوضح، أن الدول العربية والإسلامية لن توافق على خطة تُنهي الحق الفلسطيني أو تقضي على أي أمل لإقامة دولة فلسطينية، مؤكّدًا أن الهدف من الغموض الأمريكي بشأن غزة هو تحميل الدول الخليجية مسؤولية التمويل، بينما تستفيد واشنطن وتل أبيب من موارد غزة العقارية والطبيعية.

التذبذب الإسرائيلي واستغلال الانقسام

وأشار سلامة إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أعلن موافقته على الخطة أمام الإعلام العالمي، لكنه أفرغها من محتواها بمجرد العودة إلى تل أبيب، خاصة فيما يتعلق بالسيطرة الأمنية على قطاع غزة، مما يتيح لإسرائيل التأجيل وذرائع اتهام حركة حماس بالرفض.

المواطن الفلسطيني هدف الصياغات

وحذر خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “ولاد البلد” الذي يقدمه محمد قاسم، المذاع على قناة “الشمس 2”، من أن الخطة تتضمن تهجير غير قسري، حيث من يخرج من غزة وفق الخطة لن يُسمح له بالعودة، مؤكّدًا أن المسؤولية تقع على كل الفصائل الفلسطينية لتوحيد الصفوف تحت راية منظمة التحرير الفلسطينية وحماية الدم الفلسطيني.

الاستيطان وسرقة الأراضي

وختم سلامة بأن إسرائيل ستستمر في تنفيذ مخططها التوسعي عبر الاستيطان وسرقة الأراضي، مستغلة الانقسام الفلسطيني والخلل في التفاوض لتقويض الحقوق الفلسطينية.

