مدبولي يكشف طلبات ورؤية مصر بشأن خطة ترامب لقطاع غزة

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن نصر أكتوبر 1973 هو أعظم انتصار في تاريخ مصر الحديث، موجهًا التهنئة للشعب المصري، ومؤكدًا تقديره واحترامه الكبيرين للقوات المسلحة الباسلة ودورها في حفظ الأمن والاستقرار.

رسائل الرئيس السيسي

وأضاف مدبولي، خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن رسائل الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال زيارته للأكاديمية العسكرية، تعكس الموقف المصري الثابت تجاه القضية الفلسطينية، والتأكيد على عدم تهاون مصر في تقديم الدعم للشعب الفلسطيني في قطاع غزة منذ اندلاع الحرب، والعمل بكل السبل لوقف الحرب الظالمة.

ثوابت الأمن القومي المصري

وشدد رئيس الوزراء على أن هذه الحرب أبرزت ثوابت الأمن القومي المصري، مؤكدًا أن مصر لن تنجر إلى أي خطوات قد تضر بمصالحها الوطنية، وأن القاهرة ما زالت تتحرك على كل المستويات من أجل حماية الشعب الفلسطيني ودعم حقوقه.

رفض التهجير وتأكيد إعادة الإعمار

وفيما يتعلق بما يُثار حول خطة ترامب بشأن غزة، أوضح مدبولي أن مصر تركز على عدة ثوابت، أبرزها:

رفض التهجير وعدم السماح بضم قطاع غزة أو الضفة الغربية لإسرائيل.

إطلاق سراح الأسرى والرهائن.

العمل على إعادة إعمار قطاع غزة.

وأكد أن مصر تبذل جهودها من أجل وقف إطلاق النار، والوصول إلى أفضل الحلول الممكنة، بما في ذلك انسحاب إسرائيل من غزة، ومنع التهجير، وإعادة إعمار القطاع، معتبرًا أن هذه الثوابت تمثل جوهر الموقف المصري تجاه الأزمة.

