الخميس 02 أكتوبر 2025
بوتين: مستعدون لدعم خطة ترامب في غزة

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس: “مستعدون لدعم كامل لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في غزة”. 


وأضاف بوتين: من الأفضل إدارة غزة من خلال السلطة الفلسطينية والهدف النهائي لخطة ترامب يجب أن يكون حل الدولتين.
 

وتابع: بلير سياسي متمرس يمكن أن يلعب دورا إيجابيا في غزة والقضية الرئيسية تتعلق برأي الفلسطينيين بما في ذلك حماس.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس: نعيش في زمن يتغير فيه كل شيء بسرعة كبيرة وبشكل جذري.


بوتين: انهيار هيمنة الغرب مسألة وقت لا أكثر

وأضاف بوتين: لم يسبق أن سعت دول كهذه على الساحة العالمية للتأثير على الوضع العالمي وانهيار الهيمنة مسألة وقت لا أكثر ويجب أن نكون مستعدين لكل الاحتمالات

وتابع بوتين: التعددية القطبية نتيجة مباشرة لمحاولات الغرب الحفاظ على هيمنته العالمية وروسيا أعلنت مرتين استعدادها للانضمام إلى "الناتو" وقوبلت بالرفض

 

وأكد بوتين: العالم يواجه العديد من المخاطر ووقت الإملاءات انتهىو أي حلول في العالم ممكنة فقط على أساس الاتفاقات وفي نهاية القرن 20، وصلت قوة الولايات المتحدة وحلفائها إلى ذروتها، لكن لا توجد ولن توجد قوة قادرة على السيطرة على العالم.

واستطرد: جميع محاولات إملاء ما يجب على الدول الأخرى فعله باءت بالفشل وكانت روسيا مستعدة للعمل المشترك مع الشركاء الغربيين، لكنهم لم أظهروا أنهم غير مستعدين للتخلي عن الصور النمطية

 

