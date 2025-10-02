الخميس 02 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

الاتحاد الأوروبي: على حماس تبني خطة ترامب بشأن غزة

الاتحاد الأوروبي،
الاتحاد الأوروبي، فيتو

قال الاتحاد الأوروبي، في بيان صادر عنه اليوم الخميس: مستعدون لتقديم مساهمة كبيرة لخطة ترامب بشأن غزة  وعلى حماس تبني خطة ترامب بشأن غزة 

الاتحاد الأوروبي: مستعدون لتقديم مساهمة كبيرة لخطة ترامب بشأن غزة
 

وأضاف الاتحاد الأوروبي: مستعدون للتعاون والعمل على الخطوات التالية في غزة وندعم خطة ترامب وتعهداته لإنهاء الحرب في غزة.

وفي السياق ذاته قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس: “مستعدون لدعم كامل لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في غزة”. 


بوتين: مستعدون لدعم خطة ترامب في غزة 

وأضاف بوتين: من الأفضل إدارة غزة من خلال السلطة الفلسطينية والهدف النهائي لخطة ترامب يجب أن يكون حل الدولتين.
 

وتابع: بلير سياسي متمرس يمكن أن يلعب دورا إيجابيا في غزة والقضية الرئيسية تتعلق برأي الفلسطينيين بما في ذلك حماس.
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاتحاد الاوروبي غزة حماس

مواد متعلقة

53 شهيدا إثر القصف الإسرائيلي على غزة منذ فجر اليوم

شملت غزة وسوريا والسودان، وزير الخارجية يحدد موقف مصر تجاه القضايا الإقليمية الشائكة

الأكثر قراءة

الدوري الأوروبي، روما يخسر من ليل 0/1 وحارس الفريق الفرنسي يتصدى لـ3 ضربات جزاء

الدوري الأوروبي، روما يتأخر أمام ليل 0/1 في الشوط الأول

بزيادة 1000 جنيه، أسعار تذاكر مهرجان الموسيقى العربية 2025

مصدر بالأهلي يكشف طبيعة الجرح في رأس محمود الخطيب

الجنيه الذهب يفقد بريقه بعد قرار المركزي بخفض أسعار الفائدة

مدبولي يوجه تحذيرا من ارتفاع منسوب المياه ببعض المناطق بسبب سد النهضة

نيس يخسر أمام فنربخشة بثنائية في الدوري الأوروبي

ريال بيتيس يتقدم على لودوجوريتس 1-0 في الدوري الأوروبي في الشوط الأول

خدمات

المزيد

بزيادة 50%، شعبة الفاكهة توضح أسباب ارتفاع أسعار المانجو وموعد انتهاء الموسم

قبل اجتماع المركزي، تعرف على أفضل شهادات الادخار

سعر كرتونة البيض اليوم الخميس في بورصة الدواجن

الجنيه الذهب يواصل الارتفاع قبل قرار المركزى بشأن الفائدة اليوم

المزيد

انفوجراف

المواد الخلافية بقانون الإجراءات الجنائية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

حكم تخصيص أول جمعة من كل شهر بالدعاء

هل تصح الصلاة جالسًا بعد العملية؟ أمين الفتوى يوضح الحكم الشرعي (فيديو)

حكم طهارة وصلاة مريض الكولوستومي

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads