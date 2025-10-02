الاتحاد الأوروبي: على حماس تبني خطة ترامب بشأن غزة

قال الاتحاد الأوروبي، في بيان صادر عنه اليوم الخميس: مستعدون لتقديم مساهمة كبيرة لخطة ترامب بشأن غزة وعلى حماس تبني خطة ترامب بشأن غزة

الاتحاد الأوروبي: مستعدون لتقديم مساهمة كبيرة لخطة ترامب بشأن غزة



وأضاف الاتحاد الأوروبي: مستعدون للتعاون والعمل على الخطوات التالية في غزة وندعم خطة ترامب وتعهداته لإنهاء الحرب في غزة.

وفي السياق ذاته قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس: “مستعدون لدعم كامل لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في غزة”.



بوتين: مستعدون لدعم خطة ترامب في غزة

وأضاف بوتين: من الأفضل إدارة غزة من خلال السلطة الفلسطينية والهدف النهائي لخطة ترامب يجب أن يكون حل الدولتين.



وتابع: بلير سياسي متمرس يمكن أن يلعب دورا إيجابيا في غزة والقضية الرئيسية تتعلق برأي الفلسطينيين بما في ذلك حماس.



