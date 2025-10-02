إيطاليا تدرس فرض عقوبات جديدة على إسرائيل

قال وزير الخارجية الإيطالي ونائب رئيس الوزراء، أنطونيو تاجانيديس، إن بلاده تدرس فرض عقوبات جديدة على السلطات الإسرائيلية، مؤكدًا أن الرد العسكري الإسرائيلي على هجوم حركة حماس في 7 أكتوبر 2023، "تجاوز حدود الدفاع عن النفس".

وأوضح تاجانيديس، في تصريحات أدلى بها أمام البرلمان الإيطالي، اليوم الخميس، أن إيطاليا دعمت منذ البداية حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد الهجوم، لكنها طالبت مرارًا بوقف انتهاكات القانون الإنساني، وحماية المدنيين الأبرياء في غزة، وفقا لوسائل إعلام إيطالية.

وأضاف: "تكبد سكان غزة معاناة كبيرة جراء العمليات العسكرية الإسرائيلية، التي تجاوزت بكثير نطاق الدفاع المشروع، خاصة وأن الإرهابيين استخدموا المدنيين كرهائن، أو دروع بشرية".

وجددت إيطاليا تأكيدها على دعم فرض عقوبات على المستوطنين الإسرائيليين، معربةً عن استعدادها للتعاون مع دول أوروبية أخرى، لدراسة إمكانية فرض عقوبات تجارية جديدة، عبر المفوضية الأوروبية.

