الخميس 02 أكتوبر 2025
محافظات

تحرير 35 مخالفة للمخابز في حملة تموينية بالفيوم

أعلنت التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، أن المديرية شنت حملة مكبرة علي   الأسواق والمحال التجارية والمخابز ومحطات الوقود، لمواجهة جشع بعض التجار والتصدي لتداول السلع مجهولة المصدر أو المهربة أو منتهية الصلاحية، وشارك في الحملة كل من مديريتي الصحة والطب البيطري وجهاز حماية المستهلك وإدارة مباحث التموين.

نتائج الحملة علي اسواق الفيوم

وقال جمعة عبد الحفيظ  وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم ،  ان الحملة حررت 35 مخالفة تموينية متنوعة للمخابز، مابين انتاج ناقص الوزن عن 90 جرام، أو إنتاج مخالف للمواصفات، أو عدم نظافة أدوات العجن، كما تمكنت الحملة من التحفظ علي 1800 دقيق بلدي مدعم  محظور تداولها خارج مخابز منظومة الخبز، وأحيلت جميع المخالفات الي الأجهزة الأمنية المختصة، لاستكمال الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

تكثيف الحملات على الأسواق والمحال التجارية

وأضاف وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، أنه شدد على تكثيف الحملات على المخابز السياحية لمتابعة الأسعار والأوزان، ومطاعم الفول والطعمية، ومحال السوبر ماركت، ومستودعات صرف الدقيق المدعم، ومستودعات البوتاجاز ومتابعة توزيع توكيلات الغاز لأسطوانات البوتاجاز والتأكد من التزامهم بالبيع بالسعر الرسمي، ومحطات الوقود، لمتابعة مدى التزام التجار بالأسعار، وجرد محطات البترول والتنبيه على الرخص والسجلات ومتابعة التوزيع وضبط الأسعار.

 

تحرير 60 مخالفة في حملة تموينية مكبرة على أسواق الفيوم

غلق وتشميع مقاهي ومحال مخالفة في حملة إشغالات مكبرة بالطالبية

كما تم تكثيف الحملات على محال الجزارة لمتابعة أسعار اللحوم البلدية الطازجة، والأسواق والشوادر وضبط الأسعار وخاصة أسواق الخضار والفاكهة.

