مستقبل وطن يعقد اجتماعا مع نواب الحزب الجدد بمجلس الشيوخ

عقدت الأمانة المركزية لحزب مستقبل وطن، اجتماعا تنظيميا هاما، مع نواب الحزب الجدد في مجلس الشيوخ 2025، لمناقشة استعداد الحزب لخوض انتخابات مجلس النواب المقبلة، في مقر الأمانة المركزية للحزب بالقاهرة الجديدة.

تفاصيل اجتماع حزب مستقبل وطن استعدادا لانتخابات مجلس النواب

ترأس الاجتماع، النائب أحمد عبد الجواد، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، الأمين العام، النائب حسام الخولي، نائب رئيس الحزب، والأمناء العام المساعدين للحزب، وهيئة مكتب أمانة التنظيم المركزية للحزب، وأعضاء مجلس الشيوخ على مستوى جميع المحافظات.

مستقبل وطن يرتكز على قواعده الجماهيرية

وأكد أحمد عبد الجواد، الأمين العام، أن حزب مستقبل وطن يتبع نهجًا واضحًا ويحمل رؤية طموحة ترتكز على قواعد تنظيمية ممتدة في مختلف محافظات الجمهورية، مشددًا على أن الالتزام الحزبي والأداء المؤسسي هما الركيزة الأساسية للنجاح.

واعتبر نائب رئيس مستقبل وطن، أن الأداء البرلماني والالتزام الحزبي هما الفيصل في تقدير دور كل نائب.

ومن جانبه، أوضح النائب حسام الخولي، نائب رئيس الحزب، أن مستقبل وطن يدعم أعضائه، ويستلزم من الجميع الالتزام التنظيمي والكفاءة الحزبية.

وخلال الاجتماع، أعرب نواب الشيوخ، عن ثقتهم الكبيرة في اختيارات قيادات الحزب، متعهدين ببذل أقصى الجهد لتحقيق النجاح وتمثيل الحزب بالشكل اللائق تحت قبة المجلس.

