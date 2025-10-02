الخميس 02 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

مستقبل وطن يعقد اجتماعا مع نواب الحزب الجدد بمجلس الشيوخ

استعدادات مستقبل
استعدادات مستقبل وطن لانتخابات مجلس النواب

عقدت الأمانة المركزية لحزب مستقبل وطن، اجتماعا تنظيميا هاما، مع نواب الحزب الجدد في مجلس الشيوخ 2025، لمناقشة استعداد الحزب لخوض انتخابات مجلس النواب المقبلة، في مقر الأمانة المركزية للحزب بالقاهرة الجديدة.

تفاصيل اجتماع حزب مستقبل وطن استعدادا لانتخابات مجلس النواب 

ترأس الاجتماع، النائب أحمد عبد الجواد، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، الأمين العام، النائب حسام الخولي، نائب رئيس الحزب، والأمناء العام المساعدين للحزب، وهيئة مكتب أمانة التنظيم المركزية للحزب، وأعضاء مجلس الشيوخ على مستوى جميع المحافظات.

مستقبل وطن يرتكز على قواعده الجماهيرية

وأكد أحمد عبد الجواد، الأمين العام، أن حزب مستقبل وطن يتبع نهجًا واضحًا ويحمل رؤية طموحة ترتكز على قواعد تنظيمية ممتدة في مختلف محافظات الجمهورية، مشددًا على أن الالتزام الحزبي والأداء المؤسسي هما الركيزة الأساسية للنجاح.

 

واعتبر نائب رئيس مستقبل وطن، أن الأداء البرلماني والالتزام الحزبي هما الفيصل في تقدير دور كل نائب.

 

ومن جانبه، أوضح النائب حسام الخولي، نائب رئيس الحزب، أن مستقبل وطن يدعم أعضائه، ويستلزم من الجميع الالتزام التنظيمي والكفاءة الحزبية.

 

وخلال الاجتماع، أعرب نواب الشيوخ، عن ثقتهم الكبيرة في اختيارات قيادات الحزب، متعهدين ببذل أقصى الجهد لتحقيق النجاح وتمثيل الحزب بالشكل اللائق تحت قبة المجلس.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مستقبل وطن حزب مستقبل وطن الشيوخ مجلس الشيوخ النواب

مواد متعلقة

بعد استقالته من الشيوخ، أحمد عبد الجواد يخطط لزعامة الأغلبية بمجلس النواب

مستقبل وطن في المقدمة وحماة الوطن وصيفا، خريطة الأحزاب بمجلس النواب المقبل

مستقبل وطن يختتم اجتماعات لجنة ترشيحات انتخابات النواب 2025

لجنة ترشيحات مستقبل وطن لانتخابات النواب 2025 تواصل اجتماعاتها

الأكثر قراءة

الدوري الأوروبي، روما يتأخر أمام ليل 0/1 في الشوط الأول

الدوري الأوروبي، روما يخسر من ليل 0/1 وحارس الفريق الفرنسي يتصدى لـ3 ضربات جزاء

مصدر بالأهلي يكشف طبيعة الجرح في رأس محمود الخطيب

بزيادة 1000 جنيه، أسعار تذاكر مهرجان الموسيقى العربية 2025

الجنيه الذهب يفقد بريقه بعد قرار المركزي بخفض أسعار الفائدة

مدبولي يوجه تحذيرا من ارتفاع منسوب المياه ببعض المناطق بسبب سد النهضة

ريال بيتيس يتقدم على لودوجوريتس 1-0 في الدوري الأوروبي في الشوط الأول

الدوري الأوروبي، نيس يتأخر أمام فنربخشة بثنائية في الشوط الأول

خدمات

المزيد

بزيادة 50%، شعبة الفاكهة توضح أسباب ارتفاع أسعار المانجو وموعد انتهاء الموسم

قبل اجتماع المركزي، تعرف على أفضل شهادات الادخار

سعر كرتونة البيض اليوم الخميس في بورصة الدواجن

الجنيه الذهب يواصل الارتفاع قبل قرار المركزى بشأن الفائدة اليوم

المزيد

انفوجراف

المواد الخلافية بقانون الإجراءات الجنائية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

حكم تخصيص أول جمعة من كل شهر بالدعاء

هل تصح الصلاة جالسًا بعد العملية؟ أمين الفتوى يوضح الحكم الشرعي (فيديو)

حكم طهارة وصلاة مريض الكولوستومي

المزيد
الجريدة الرسمية
ads