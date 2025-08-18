لجنة ترشيحات مستقبل وطن لانتخابات النواب 2025 تواصل اجتماعاتها

تواصل اللجنة المركزية المُشكلة من قِبل الأمانة المركزية لحزب مستقبل وطن، برئاسة النائب أحمد عبد الجواد، نائب رئيس الحزب، الأمين العام، انعقادها اليومي لدراسة ترشيحات الحزب لخوض انتخابات مجلس النواب 2025.

لجنة اختيار مرشحي مستقبل وطن في انتخابات مجلس النواب 2025

وتضم اللجنة في عضويتها النائب عبد الهادي القصبي، نائب رئيس الحزب، النائب علاء عابد، نائب رئيس الحزب، والنائب حسام الخولي نائب رئيس الحزب، والنائب أحمد دياب أمين عام مساعد الحزب، والنائب محمد الجارحي، أمين عام مساعد الحزب، والنائب عاطف ناصر أمين عام مساعد الحزب، والنائب خالد شلبي أمين التنظيم المركزي، والمهندس هشام أباظة امين مساعد أمانة التنظيم المركزية، والنائب خالد عبد المولى، أمين سر اللجنة.

استعدادات مستقبل وطن لخوض انتخابات مجلس النواب

وتأتي اجتماعات مستقبل وطن في إطار الاستعدادات النهائية للحزب، لخوض انتخابات مجلس النواب، والتي تأتي ضمن استراتيجيته لتعزيز مكانته المتزايدة في الشارع المصري، ومواصلة دوره الفاعل في الحياة السياسية.

وأكد النائب أحمد عبد الجواد، نائب رئيس مستقبل وطن، الأمين العام، أن اختيار مرشحي الحزب يتم وفقًا لمعايير واضحة وثابتة، أبرزها الثقل الشعبي، والسمعة الطيبة، والكفاءة في أداء الدورين التشريعي والرقابي تحت قبة البرلمان.

كما أشار عبد الجواد، إلى أن الأيام القليلة القادمة ستشهد تواصل اللقاءات الموسعة مع أمناء الحزب، وأمناء التنظيم بالمحافظات، لمراجعة آخر الاستعدادات الميدانية والتنظيمية لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، بشكل فعال ومتميز.

