موعد مباراة تشيلسي ضد ليفربول في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

يدخل فريق ليفربول اختبارًا صعبًا عندما يحل ضيفًا على نظيره تشيلسي في ملعب ستامفورد بريدج، يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز - البريميرليج.

ترتيب ليفربول وتشيلسي في الدوري الإنجليزي

ليفربول يتصدر ترتيب البريميرليج برصيد (15 نقطة)، ويسعى لتصحيح أوضاعه بعد خسارة قاسية أمام كريستال بالاس في الجولة الماضية من الدوري الإنجليزي، تبعتها خسارة أخرى من جالطة سراي التركي في دوري أبطال أوروبا 0/1.

في المقابل، يحل تشيلسي في المركز الثامن برصيد 8 نقاط، ويطمح للتغلب على ليفربول من أجل التقدم في المسابقة المحلية وتصحيح وضعه في جدول الترتيب.

موعد مباراة تشيلسي ضد ليفربول في الدوري الإنجليزي

تقام مباراة تشيلسي ضد ليفربول في الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز، يوم السبت الموافق 4 أكتوبر 2025 على ملعب ستامفورد بريدج.

وتنطلق صافرة المباراة في تمام السابعة والنصف مساء بتوقيت مصر والسعودية.

وتمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس حقوق بث مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز 2025-2026.

وخصصت الشبكة القطرية قناة beIN Sports HD1 لنقل مباراة تشيلسي ضد ليفربول.

