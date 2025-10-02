الخميس 02 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

موعد مباراة تشيلسي ضد ليفربول في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

ليفربول وتشيلسي،
ليفربول وتشيلسي، فيتو

يدخل فريق ليفربول اختبارًا صعبًا عندما يحل ضيفًا على نظيره تشيلسي في ملعب ستامفورد بريدج، يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز - البريميرليج.

ترتيب ليفربول وتشيلسي في الدوري الإنجليزي

ليفربول يتصدر ترتيب البريميرليج برصيد (15 نقطة)، ويسعى لتصحيح أوضاعه بعد خسارة قاسية أمام كريستال بالاس في الجولة الماضية من الدوري الإنجليزي، تبعتها خسارة أخرى من جالطة سراي التركي في دوري أبطال أوروبا 0/1.

في المقابل، يحل تشيلسي في المركز الثامن برصيد 8 نقاط، ويطمح للتغلب على ليفربول من أجل التقدم في المسابقة المحلية وتصحيح وضعه في جدول الترتيب.

موعد مباراة تشيلسي ضد ليفربول في الدوري الإنجليزي

تقام مباراة تشيلسي ضد ليفربول في الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز، يوم السبت الموافق 4 أكتوبر 2025 على ملعب ستامفورد بريدج.

وتنطلق صافرة المباراة في تمام السابعة والنصف مساء بتوقيت مصر والسعودية.

وتمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس حقوق بث مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز 2025-2026.

وخصصت الشبكة القطرية قناة beIN Sports HD1  لنقل مباراة تشيلسي ضد ليفربول.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

تشيلسي ليفربول الدوري الانجليزي البريميرليج فريق ليفربول ملعب ستامفورد بريدج

مواد متعلقة

تقارير عالمية: ليفربول أخطأ بتجديد عقدي محمد صلاح وفان دايك

5 مواجهات قوية تنتظر رفقاء صلاح، مباريات ليفربول في شهر أكتوبر

صدمة جديدة لـ ليفربول بعد الخسارة من جالطة سراي

موهوب منتخب نيجيريا.. تشيلسي يراقب "أوكوشا الجديد"

الأكثر قراءة

مصدر بالأهلي يكشف طبيعة الجرح في رأس محمود الخطيب

الجنيه الذهب يفقد بريقه بعد قرار المركزي بخفض أسعار الفائدة

مدبولي: تحريك أسعار الوقود قريبًا مع استمرار الدعم والعلاقة مع صندوق النقد "قرار وطني"

كسر مناخيره، معلم يضرب زميله بسبب عدد الحصص والتعليم تفتح تحقيقا

أسباب خفض الفائدة في اجتماع البنك المركزي اليوم

مدبولي يوجه تحذيرا من ارتفاع منسوب المياه ببعض المناطق بسبب سد النهضة

حكم طهارة وصلاة مريض الكولوستومي

القبض على البلوجر منة أشرف بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء بالتجمع (فيديو)

خدمات

المزيد

بزيادة 50%، شعبة الفاكهة توضح أسباب ارتفاع أسعار المانجو وموعد انتهاء الموسم

قبل اجتماع المركزي، تعرف على أفضل شهادات الادخار

سعر كرتونة البيض اليوم الخميس في بورصة الدواجن

الجنيه الذهب يواصل الارتفاع قبل قرار المركزى بشأن الفائدة اليوم

المزيد

انفوجراف

6 رسائل من الخطيب للجماهير في بيان إعلان الترشح رسميًا لرئاسة الأهلي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

حكم طهارة وصلاة مريض الكولوستومي

ما حكم التنمر على الآخرين؟ أمين الفتوى يجيب أحد ذوي الهمم

الأذكار المستحبة في المساء، تعرف عليها

المزيد
الجريدة الرسمية
ads