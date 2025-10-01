موهوب منتخب نيجيريا.. تشيلسي يراقب "أوكوشا الجديد"

أبدى نادي تشيلسي الإنجليزي، بطل كأس العالم للأندية 2025، اهتماما متزايدا بضم إحدى المواهب الكروية في منتخب نيجيريا للشباب المشارك حاليا في كأس العالم تحت 20 عاما، وفقا لتقرير نشرته صحيفة "ذا صن" البريطانية.

موهبة منتخب نيجيريا تحت أنظار تشيلسي الإنجليزي

وتحدثت الصحيفة عن لاعب خط الوسط في منتخب نيجيريا (تحت 20 عاما) عبد الجليل كمال الدين وهو من مواليد 2009 أي أن عمره 16 عاما فقط ومع ذلك فإن موهبة نيجيريا الواعدة استطاع أن يفرض نفسه في تشكيلة منتخب بلاده ليكون من النجوم المرتقبين كأس العالم تحت 20 عامًا في تشيلي.

ووفقا لصحيفة "ذا صن"، ركز كشافوا المواهب العالمية لنادي تشيلسي على بطولة كأس العالم تحت 20 عامًا التي تقام في تشيلي هذا الشهر، حيث نشر النادي اللندني شبكة من كشافيه للوقوف عن كثب على مؤهلات اللاعبين الصاعدين الذين يتجاوز أداؤهم مستويات فئاتهم العمرية.

وعادة ما يشارك في بطولة كأس العالم للشباب لاعبون تتراوح أعمارهم بين 18 و20 عاما، وقد تفوق أحيانا العشرين عاما ببضعة أشهر، ولكن عبد الجليل كمال الدين تصفه الصحيفة الإنجليزية بأنه "جاي جاي أوكوشا" الجديد نسبة للأسطورة النيجيرية ونجم باريس سان جيرمان وبولتون السابق، وهو خاله وفقا لما أوردته عدة مصادر إعلامية محلية.

وشارك عبد الجليل كمال الدين، لاعب خط الوسط، في أول مباراة لنيجيريا ضد النرويج في كأس العالم للشباب (2025 ـ تشيلي)، ورغم أنه دخل بديلا باعتبار عامل السن، فإنه ظهر بمستوى مميز.

وتضيف الصحيفة أن تشيلسي أخذ عديد المعطيات عن اللاعب من محيطه وعائلته، وأضافت: "يُعدّ عبد الجليل كمال الدين من أبرز المرشحين للانضمام إلى تشيلسي، وهو الذي دخل بديلا في مباراة نيجيريا ضد النرويج، والتي انتهت بخسارة نيجيريا 1-0".

وقالت: "بعد أقل من ثلاثة أسابيع من عيد ميلاده السادس عشر، أظهر كمال الدين إمكانيات كبيرة ضد لاعبين أكبر منه بخمس سنوات تقريبًا، وكان قريبًا من إنقاذ نيجيريا من الخسارة".

موهوب نيجيريا خليفة أوكوشا

وقد يتم إشراك المراهق كلاعب أساسي في مباراة نيجيريا القادمة ضد السعودية، مع اهتمام العديد من الأندية الكبرى به.

ولاحظ تشيلسي موهبة كمال الدين خلال بطولة غرب أفريقيا تحت 20 عامًا في غانا، عندما قدم أداءً مميزًا في البطولة، حيث سجل هدفًا في الفوز 4-1 على بنين.

ويملك اللاعب الذي تطلق عليه الأوساط الكروية في بلاده اسم أوكوشا الجديد، قدرة لافتة على التحكم في اللعب من وسط الملعب وخلق الفرص تجعله الآن يلعب كلاعب خط وسط هجومي، كما أن لديه إمكانية أن يصبح نجمًا مثل خاله، جاي جاي أوكوشا، أسطورة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويعرف تشيلسي الإنجليزي برعاية المواهب الشابة الأفريقية، مثل مايكل إيسيان وجون أوبي ميكيل في الماضي.



