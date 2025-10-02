تقارير عالمية: ليفربول أخطأ بتجديد عقدي محمد صلاح وفان دايك

يعيش نادي ليفربول الإنجليزي تراجعًا لافتًا على صعيد النتائج في الموسم الحالي، بعدما تلقى مؤخرًا هزيمته الأولى في الدوري الإنجليزي الممتاز على يد كريستال بالاس بهدفين مقابل هدف، ثم خسر في دوري أبطال أوروبا أمام جالطة سراي التركي 0/1.

تراجع ليفربول فجّر الانتقادات في وجه نجوم الفريق وإدارة النادي؛ بسبب بعض القرارات مؤخرًا على رأسها تجديد عقد محمد صلاح وفيرجيل فان دايك.

هل أخطأ ليفربول بتجديد عقدي صلاح وفان دايك؟

وبحسب تقرير نشره موقع (FOOTBALL 365) فإن تقدم عُمر محمد صلاح وفان دايك وتجاوزهما حاجز الـ 30 عامًا يجعل قرار التجديد لهما خطأ من جانب إدارة ليفربول.

وحصل الثنائي على رواتب سنوية هي الأعلى بين لاعبي الفريق، وهو ما يراه التقرير تكلفة كبيرة مقارنة بمعدل عطاء الثنائي الذي سينخفض في الموسمين الحالي والقادم حتى نهاية التعاقد.

وجلس صلاح بديلًا في مباراة جالطة سراي لأول مرة منذ فترة طويلة، كما أنه تراجع بصورة لافتة على مستوى التهديف وسجل 3 أهداف وصنع مثلها في الموسم الحالي حتى الآن.

وتراجع أيضًا أداء فان دايك الدفاعي، وهو ما ظهر في آخر مباراتين للريدز، واستقبل خلالهما الفريق 3 أهداف.



