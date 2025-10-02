الزمالك ينفي نية بيع ناصر منسي خلال انتقالات يناير

أكد مصدر داخل نادي الزمالك، أن ما تردد في بعض وسائل الإعلام حول وجود نية لبيع المهاجم ناصر منسي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، لا أساس له من الصحة.

وشدد المصدر على أن اللاعب مستمر مع الفريق في المرحلة المقبلة، وأن الإدارة تضع تركيزها الكامل على دعم الاستقرار الفني وتدعيم الصفوف بدلًا من الاستغناء عن العناصر الأساسية.

ويواصل نادي الزمالك استعداداته لمواجهة غزل المحلة المقرر لها يوم السبت المقبل، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز، وسط حالة من التركيز الشديد داخل الفريق، إلى جانب عدد من الملفات الداخلية التي تشغل إدارة القلعة البيضاء في الفترة الحالية، أبرزها واقعة شيكو بانزا، وتجهيز اللاعبين المصابين والصفقات الجديدة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.