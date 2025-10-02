الخميس 02 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

الزمالك ينفي نية بيع ناصر منسي خلال انتقالات يناير

ناصر منسي
ناصر منسي

أكد مصدر داخل نادي الزمالك، أن ما تردد في بعض وسائل الإعلام حول وجود نية لبيع المهاجم ناصر منسي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، لا أساس له من الصحة.

وشدد المصدر على أن اللاعب مستمر مع الفريق في المرحلة المقبلة، وأن الإدارة تضع تركيزها الكامل على دعم الاستقرار الفني وتدعيم الصفوف بدلًا من الاستغناء عن العناصر الأساسية.

ويواصل نادي الزمالك استعداداته لمواجهة غزل المحلة المقرر لها يوم السبت المقبل، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز، وسط حالة من التركيز الشديد داخل الفريق، إلى جانب عدد من الملفات الداخلية التي تشغل إدارة القلعة البيضاء في الفترة الحالية، أبرزها واقعة شيكو بانزا، وتجهيز اللاعبين المصابين والصفقات الجديدة.

