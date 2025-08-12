"مستقبل وطن" يتصدر و"حماة الوطن" وصيفًا في سباق المقاعد الفردية بانتخابات مجلس الشيوخ 2025

حل حزب "مستقبل وطن" في صدارة الفائزين بمقاعد مجلس الشيوخ المقاعد الفردية فى الانتخابات التي جرت مؤخرا، بعدما حصد 58 مقعدًا على النظام الفردي، متقدمًا بفارق كبير عن باقي الأحزاب.

وفي المركز الثاني، جاء حزب "حماة الوطن" بعدد 23 مقعدًا، محققًا حضورًا قويًا في عدد من الدوائر، خاصة في الدلتا والصعيد.

أما حزب "الجبهة الوطنية" فاحتل المركز الثالث بعدد 9 مقاعد، فيما حصل حزب "الشعب الجمهوري" على 5 مقاعد.

ويتبقى 5 مرشحين يخوضون جولة الإعادة في محافظات (الغربية - بني سويف - الأقصر - الوادي الجديد - الإسماعيلية )

وأعلن القاضي حازم بدوي، رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات ونائب رئيس محكمة النقض، النتيجة الرسمية للجولة الأولى من انتخابات مجلس الشيوخ 2025، موضحًا أن عدد الأصوات الصحيحة بنظام الفردي بلغ نحو 11 مليونًا و321 ألفًا و70 صوتًا.

وتقدّم حزب مستقبل وطن، بكافة قياداته ونوابه وأعضائه، بالتهنئة القلبية، لقيادات وأعضاء الحزب، ممن حازوا ثقة الشعب المصري في الانتخابات الأخيرة والفوز بعضوية مجلس الشيوخ 2025.

وعبّر حزب مستقبل وطن، عن امتنانه وشكره للشعب المصري العظيم، لثقته الغالية وخروجه بكافة أطيافه لاختيار ممثليه، مما أعطى رسالة واضحة لكافة دول العالم، عن وعي المصريين بقضاياهم السياسية، ومساندتهم لكافة قراراتها جنبًا إلى جنب مع كافة مؤسسات الدولة الوطنية لاستكمال بناء الجمهورية الجديدة.

وثمّن مستقبل وطن، جهود الحكومة المصرية بكافة أجهزتها ومؤسساتها الوطنية، وكذلك دور الهيئة الوطنية للانتخابات، وهو ما تجسّد في سير العملية الانتخابية بشكل ديمقراطي راقٍ، يليق بحجم الدولة المصرية.

وجدد مستقبل وطن، بكافة قياداته ونوابه وأعضائه، العهد لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مثمّنين جهوده في دعم عملية الانفتاح السياسي، داعيًا جموع الشعب المصري للوقوف خلف القيادة السياسية في ظل الظروف الراهنة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.