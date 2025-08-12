الثلاثاء 12 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

"مستقبل وطن" يتصدر و"حماة الوطن" وصيفًا في سباق المقاعد الفردية بانتخابات مجلس الشيوخ 2025

مستقبل وطن
مستقبل وطن

حل حزب "مستقبل وطن" في صدارة الفائزين بمقاعد مجلس الشيوخ المقاعد الفردية فى الانتخابات التي جرت مؤخرا، بعدما حصد 58 مقعدًا على النظام الفردي، متقدمًا بفارق كبير عن باقي الأحزاب. 

وفي المركز الثاني، جاء حزب "حماة الوطن" بعدد 23 مقعدًا، محققًا حضورًا قويًا في عدد من الدوائر، خاصة في الدلتا والصعيد.

أما حزب "الجبهة الوطنية" فاحتل  المركز الثالث بعدد 9 مقاعد، فيما حصل حزب "الشعب الجمهوري" على 5 مقاعد. 

ويتبقى 5 مرشحين يخوضون جولة الإعادة في محافظات (الغربية - بني سويف - الأقصر - الوادي الجديد - الإسماعيلية )

وأعلن القاضي حازم بدوي، رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات ونائب رئيس محكمة النقض، النتيجة الرسمية للجولة الأولى من انتخابات مجلس الشيوخ 2025، موضحًا أن عدد الأصوات الصحيحة بنظام الفردي بلغ نحو 11 مليونًا و321 ألفًا و70 صوتًا.

وتقدّم حزب مستقبل وطن، بكافة قياداته ونوابه وأعضائه، بالتهنئة القلبية، لقيادات وأعضاء الحزب، ممن حازوا ثقة الشعب المصري في الانتخابات الأخيرة والفوز بعضوية مجلس الشيوخ 2025.

 

وعبّر حزب مستقبل وطن، عن امتنانه وشكره للشعب المصري العظيم، لثقته الغالية وخروجه بكافة أطيافه لاختيار ممثليه، مما أعطى رسالة واضحة لكافة دول العالم، عن وعي المصريين بقضاياهم السياسية، ومساندتهم لكافة قراراتها جنبًا إلى جنب مع كافة مؤسسات الدولة الوطنية لاستكمال بناء الجمهورية الجديدة.

وثمّن مستقبل وطن، جهود الحكومة المصرية بكافة أجهزتها ومؤسساتها الوطنية، وكذلك دور الهيئة الوطنية للانتخابات، وهو ما تجسّد في سير العملية الانتخابية بشكل ديمقراطي راقٍ، يليق بحجم الدولة المصرية.

وجدد مستقبل وطن، بكافة قياداته ونوابه وأعضائه، العهد لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مثمّنين جهوده في دعم عملية الانفتاح السياسي، داعيًا جموع الشعب المصري للوقوف خلف القيادة السياسية في ظل الظروف الراهنة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مستقبل وطن مجلس الشيوخ حماة الوطن

الأكثر قراءة

"مستقبل وطن" يتصدر و"حماة الوطن" وصيفًا في سباق المقاعد الفردية بانتخابات مجلس الشيوخ 2025

النيابة توجه لـ سارة خليفة تهمة تعذيب وهتك عرض سائق

شروط الالتحاق بأقسام البرامج المميزة بكلية آداب عين شمس لـ المستجدين

يستعينون بـ متعاطين لتجريب مفعول المخدرات.. نص أقوال مجري التحريات في قضية سارة خليفة

بفارق 15 هدفا، منتخب التشيك يهزم اليابان في مونديال الناشئين لكرة اليد

الأهلي يتفق مع نجم الفريق على التجديد 5 سنوات

الضاني يتراجع 9 جنيهات، أسعار اللحوم اليوم في الأسواق

السودان يكتسح نيجيريا برباعية ويتصدر مجموعته في أمم أفريقيا للمحليين

خدمات

المزيد

. سعر السكر في السوق اليوم الثلاثاء

سعر القصدير في البورصة العالمية اليوم الثلاثاء

سعر السكر في السوق المحلية اليوم

تعرف على سعر الأرز بالأسواق اليوم

المزيد

انفوجراف

غزة تستغيث.. 673 يوما من العدوان الإسرائيلي علي القطاع (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم البسملة لمن بدأ القراءة من وسط السورة خارج الصلاة؟ الإفتاء تجيب

تفسير حلم أكل اللحم في المنام وعلاقته بالخير الكثير والاستقرار المادي

ما حكم ربط الحروف الأولى للأسماء بالرزق؟، أمين الفتوى يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads