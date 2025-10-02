تحت إشراف الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات..

كشفت ڤودافون مصر بالتعاون مع هواوي مصر وتحت إشراف قطاع الطيف الترددي بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات (NTRA) عن اختبار أول وصلة ميكروويف تجارية في العالم بسرعة 50 جيجابت /ثانية، ضمن حيز ترددات E-Band باستخدام تكنولوجيا Full-Duplex المتطورة.

تطوير الخدمات المتنقلة

تُعد وصلة الميكروويف المتقدمة، التي تعمل في ترددات E-Band (80 جيجا هرتز)، معيارًا جديدًا في السعة والأداء، حيث تتيح نقل البيانات بسرعة 50 جيجابت /ثانية ويُسهم هذا الأمر في ترسيخ مكانة مصر كمركز للاتصال فائق السرعة، ويمهّد الطريق لتطوير الخدمات المتنقلة، بما يُسرّع التحول الرقمي للشركات والأفراد.

من خلال الاستفادة من حيز الترددات 70/ 80 جيجا هرتز، توفّر وصلة الميكروويف الجديدة مستويات غير مسبوقة من السعة والأداء، ما يدعم نقل البيانات فائقة السرعة بكفاءة وجودة استثنائية لدعم خدمات الجيل الخامس.

أما تكنولوجيا (Full-Duplex) فتتيح إرسال واستقبال البيانات في اتجاهين وترددين بشكل متزامن وفي آنٍ واحد، على عكس تكنولوجيا المعتادة التي تُرسل أو تستقبل البيانات في اتجاه وتردد واحد فقط، الأمر الذي يُزيد من كفاءة وسرعة الاتصال لدعم التطبيقات التي تتطلب تواصلًا فوريًا، مثل المكالمات الهاتفية وخدمات البث المباشر وشبكات الإنترنت الحديثة.

أكد كاتالين بوليغا، نائب رئيس الشركة لقطاع التكنولوجيا في ڤودافون مصر ان الاختبار التجاري لهذه التكنولوجيا العالمية المتطورة لنقل البيانات في مصر يعزز مكانة البلاد كمركز للابتكار في مجال الاتصالات في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وتفتح آفاقًا جديدة لخدمات الإنترنت، ما يعني خفض التكاليف التشغيلية.

فضلًا عن سرعتها الفائقة في نقل البيانات، وهو ما يضع معايير جديدة لسعة الإنترنت يستفيد منها الأفراد والشركات على حد سواء ولا ياتى هذا الإنجاز إلا بالإشراف والدعم الذي يقدمه الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات دوما لاتاحة موارد الطيف الترددى والحلول التقنية الحديثة بالسوق المصرى لدعم التحول الرقمي الشامل في مصر.

نقلة نوعية لقطاع الاتصالات

ويمثل هذا الاختبار نقلة نوعية لقطاع الاتصالات في مصر، حيث يعكس ريادة الدولة في تقديم وابتكار أحدث الحلول الرقمية، ويعزز مكانتها كمركز إقليمي متقدم في مجال البنية التحتية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الشرق الأوسط وأفريقيا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.