الخميس 02 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

تحت إشراف الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات..

اختبار أول وصلة ميكروويف تجارية في العالم بسرعة 50 جيجابت /ثانية

اختبار شبكة الميكروويف،
اختبار شبكة الميكروويف، فيتو

 كشفت ڤودافون مصر بالتعاون مع هواوي مصر وتحت إشراف قطاع الطيف الترددي بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات (NTRA) عن  اختبار أول وصلة ميكروويف تجارية في العالم بسرعة 50 جيجابت /ثانية، ضمن حيز ترددات E-Band باستخدام تكنولوجيا Full-Duplex المتطورة.

تطوير الخدمات المتنقلة 

تُعد وصلة الميكروويف المتقدمة، التي تعمل في ترددات E-Band (80 جيجا هرتز)، معيارًا جديدًا في السعة والأداء، حيث تتيح نقل البيانات بسرعة 50 جيجابت /ثانية ويُسهم هذا الأمر  في ترسيخ مكانة مصر كمركز للاتصال فائق السرعة، ويمهّد الطريق لتطوير الخدمات المتنقلة، بما يُسرّع التحول الرقمي للشركات والأفراد.

 

من خلال الاستفادة من حيز الترددات 70/ 80 جيجا هرتز، توفّر وصلة الميكروويف الجديدة مستويات غير مسبوقة من السعة والأداء، ما يدعم نقل البيانات فائقة السرعة بكفاءة وجودة استثنائية لدعم خدمات الجيل الخامس.

 

أما تكنولوجيا (Full-Duplex) فتتيح إرسال واستقبال البيانات في اتجاهين وترددين بشكل متزامن وفي آنٍ واحد، على عكس تكنولوجيا المعتادة التي تُرسل أو تستقبل البيانات في اتجاه وتردد واحد فقط، الأمر الذي يُزيد من كفاءة وسرعة الاتصال لدعم التطبيقات التي تتطلب تواصلًا فوريًا، مثل المكالمات الهاتفية وخدمات البث المباشر وشبكات الإنترنت الحديثة. 

أكد كاتالين بوليغا، نائب رئيس الشركة لقطاع التكنولوجيا في ڤودافون مصر ان الاختبار التجاري لهذه التكنولوجيا العالمية المتطورة لنقل البيانات في مصر  يعزز مكانة البلاد كمركز للابتكار في مجال الاتصالات في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وتفتح آفاقًا جديدة لخدمات الإنترنت، ما يعني خفض التكاليف التشغيلية. 

فضلًا عن سرعتها الفائقة في نقل البيانات، وهو ما يضع معايير جديدة لسعة الإنترنت يستفيد منها الأفراد والشركات على حد سواء ولا ياتى هذا الإنجاز إلا بالإشراف والدعم الذي يقدمه الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات دوما لاتاحة موارد الطيف الترددى والحلول التقنية الحديثة بالسوق المصرى لدعم التحول الرقمي الشامل في مصر.

تنظيم الاتصالات يكشف تفاصيل خدمات إنترنت الأشياء (فيديو)

تنظيم الاتصالات يكشف تأثر بعض الخدمات بمحيط القاهرة الكبرى لهذا السبب

نقلة نوعية لقطاع الاتصالات 

ويمثل هذا الاختبار  نقلة نوعية لقطاع الاتصالات في مصر، حيث يعكس ريادة الدولة في تقديم وابتكار أحدث الحلول الرقمية، ويعزز مكانتها كمركز إقليمي متقدم في مجال البنية التحتية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الشرق الأوسط وأفريقيا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاتصالات ڤودافون ڤودافون مصر هواوي ميكروويف

مواد متعلقة

من السيارات إلى المنازل، تنظيم الاتصالات يكشف خطة تطبيق خدمات "إنترنت الأشياء"

تنظيم الاتصالات: قواعد جمارك الهواتف المحمولة من الخارج ثابتة منذ بداية العام

تنظيم الاتصالات: إيقاف توريد أي أجهزة تعمل بتكنولوجيا الجيل الثالث بداية من هذا الموعد

تنظيم الاتصالات يصدر تقريرا لمؤشرات استخدام المواطنين للمحافظ الإلكترونية

الأكثر قراءة

لهجومه على مصر بمجلس الأمن، خبير مياه يلقن وزير خارجية إثيوبيا درسًا قاسيًا ويكشف كذبه

القبض على المتهمين بالتعدي على مدرس داخل مدرسة بالطالبية (فيديو)

قطع المياه عن عدد من المناطق في الجيزة غدا

من 50 إلى 800 جنيه.. أسعار بطاقات الرقم القومي.. خدمة الاستلام الفوري "الأعلى".. مراكز ثابتة ومتنقلة وفي المولات التجارية.. وهذه الأوراق المطلوبة

3 قرارات جديدة لرئيس الوزراء اليوم

وزير العدل يتراجع عن موقفه بشأن اعتراض الرئيس على "الإجراءات الجنائية"

لمحاولة توضيح تراجعه، سجال بين رئيس النواب وعدنان فنجري بسبب "الإجراءات الجنائية"

قبل اجتماع المركزي، تعرف على أفضل شهادات الادخار

خدمات

المزيد

بزيادة 50%، شعبة الفاكهة توضح أسباب ارتفاع أسعار المانجو وموعد انتهاء الموسم

قبل اجتماع المركزي، تعرف على أفضل شهادات الادخار

سعر كرتونة البيض اليوم الخميس في بورصة الدواجن

الجنيه الذهب يواصل الارتفاع قبل قرار المركزى بشأن الفائدة اليوم

المزيد

انفوجراف

6 رسائل من الخطيب للجماهير في بيان إعلان الترشح رسميًا لرئاسة الأهلي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الأذكار المستحبة في المساء، تعرف عليها

الشعراوي يوضح رحمة الله في التعامل مع المنافقين (فيديو)

تعرف على موعد الاحتفال بقدوم رأس الإمام الحسين إلى مصر

المزيد
الجريدة الرسمية
ads