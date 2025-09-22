تنظيم الاتصالات: إيقاف توريد أي أجهزة تعمل بتكنولوجيا الجيل الثالث بداية من هذا الموعد

بعد أن تقادمت تكنولوجيا الجيل الثالث، وأصبحت من الماضي قام الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بإصدار قرار بعدم اعتماد النوع أو الموافقة على الإفراج عن الشحنات التي تحتوي على أجهزة اتصالات خلوية تعمل بتكنولوجيا الجيل الثالث دون التكنولوجيات الأعلى مثل الجيل الرابع والجيل الخامس.

موعد إيقاف توريد أجهزة الجيل الخامس

وحدد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الأول من أكتوبر 2025 لبدء تنفيذ تلك الخطوة، حيث لن يتم ابتداء من هذا التاريخ إدخال أية أجهزة اتصال خلوية تعمل بتكنولوجيا الجيل الثالث والتى بالفعل أصبحت من الماضى.

وتستخدم تكنولوجيا الجيل الخامس على نطاق واسع فى الوقت الراهن، حيث تُتيح شبكات الجيل الخامس سرعات فائقة من شأنها دفع عملية التحول الرقمي، وتمكن من التوسع في الابتكار والتطوير لمختلف التطبيقات، بدءً من الواقع الافتراضي وحتى الميكنة الصناعية.

- تُتيح السعات الهائلة للجيل الخامس وزمن الاستجابة السريع قدرة على دعم الاتصال والسيطرة على عدد كبير من الأجهزة في آنٍ واحد، مما يدعم تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة، وتطبيقات المدن الذكية والموانئ الذكية والرعاية الصحية، والتحكم في الأجهزة عن بُعد وغيرها من التطبيقات المتقدمة.

- سرعة نقل البيانات في الجيل الرابع كانت 100Mbps للأجهزة المتحركة بسرعة لغاية km/h360 (Mobile users) و1Gbps للأجهزة الثابتة stationary users)، بينما هذه السرعة تصل في الجيل الخامس إلى 1Gbps للأجهزة المتحركة و10Gbps للأجهزة الثابتة.

- زمن التأخير في الجيل الرابع وهو الفترة الزمنية مابين إرسال البيانات ووصولها للطرف الآخر هو بحدود 10ms، أما في الجيل الخامس فالتأخير لا يتجاوز 1ms.

- عرض النطاق الترددي المستخدم في الجيل الرابع هو 20MHZ، أما في الجيل الخامس فهو MHZ160 أى اتصال جهاز مع جهاز بشكل مباشر، وهذا يعني اتصال الأجهزة القريبة من بعضها مباشرة بدون الحاجة إلى برج الخدمة كوسيط.

- مساحة الخلية في الجيل الخامس أصغر بكثير منها في الجيل الرابع، وذلك حتى تستطيع تحمل العدد الكبير من الأجهزة المتصلة بها، بالإضافة إلى أن ذلك يؤدي إلى انخفاض مستوى استهلاك الجهاز للطاقة بنسبة 90 بالمئة إذ أن أبراج الخدمة تكون قريبة من الجهاز.

- ستكون شبكة الجيل الخامس قادرة على إصلاح مشكلات النطاق الترددي، كما ستكون قادرة على التعامل مع الأجهزة الحالية والتقنيات الناشئة مثل السيارات بدون سائق والمنتجات المنزلية المتصلة.



انعكاس الجيل الخامس على الاقتصاد

-إتاحة تقنيات الجيل الخامس من شأنه إحداث أثر ملموس على تحقيق التحول الرقمي، نظرًا لدورها في مختلف القطاعات، مما ينعكس بالإيجاب على الاقتصاد القومي، وعلى ترتيب مصر في المؤشرات الدولية في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.