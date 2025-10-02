كشفت ملابسات فيديو لشخصين في حالة تعاطي أمام مدرسة ببولاق الدكرور
كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى يظهر خلاله شخصان فى حالة عدم إتزان إثر تعاطيهما للمواد المخدرة أمام إحدى المدارس الكائنة بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة.
بالفحص تمكن رجال الشرطة من تحديد وضبط الشخصان الظاهران بمقطع الفيديو (عاملى خردة - من متعاطى المواد المخدرة - "لهما معلومات جنائية").
بمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
