تعرف على موعد وأماكن انقطاع المياه 11 ساعة في الدقهلية

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الدقهلية، عن انقطاع المياه عن أنه من المقرر قطع المياه من الساعة 3 ظهرًا حتى الساعة 1 صباح غدا الجمعة، وذلك للقيام بأعمال ربط الخط القديم المغذي لمحلة دمنة مركز المنصورة.

الاماكن المستهدفة في انقطاع المياه

وسيؤدي ذلك إلى قطع المياه عن قرى: ميت مزاح، والريدانة، وسلامون، وشها، ومحلة دمنة، ومنية محلة دمنة، والدنابيق.

وناشدت الشركة المواطنين، والمصالح الحكومية، والوحدات المحلية والهيئات الحكومية، والمستشفيات، والمخابز، بتدبير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الانقطاع، وحتى عودة ضخ المياه في المواعيد المحددة.

