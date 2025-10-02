وزير الخارجية يتوجه إلى باريس

توجه الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج إلى باريس اليوم، لدعم جهود حملة الترشيح، حيث يعقد المجلس التنفيذي للمنظمة الانتخابات يوم الاثنين ٦ أكتوبر.

وجاء ذلك اتصالًا بقيادة وزارة الخارجية جهود حملة ترشيح الدكتور خالد العنانى لمنصب مدير عام منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو).

ومن المقرر أن يعقد وزير الخارجية خلال الزيارة عدد من اللقاءات مع المسئولين الفرنسيين، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتبادل الرؤى حيال عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

