الخميس 02 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

آخر تطورات سعر السكر في السوق اليوم الخميس 2-10-2025

سعر السكر، فيتو
سعر السكر، فيتو

يعد السكر من أكثر السلع استهلاكا داخل البيوت المصرية، ويعتبر مكونا أساسيا يدخل في إعداد كثير من الأطعمة اليومية، حيث يحظى بمكانة خاصة بين السلع التموينية التي يحرص المواطن على توافرها بشكل دائم داخل المنزل. 

أسعار السكر اليوم  الخميس 

سجل  سعر السكر اليوم، بحسب بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء 33.34 جنيها للكيلو. 

سعر السكر التمويني اليوم 

بينما استقر سعر السكر التمويني عند 12.6 جنيه للكيلو، في إطار منظومة الدعم الموجهة للمواطنين.

 

الاحتياطي الاستراتيجي من السكر في مصر 

 وتشير تقديرات وزارة التموين والتجارة الداخلية إلى أن الاحتياطي الإستراتيجي من السكر في مصر يبلغ حوالي 1.4 مليون طن، وهو كافٍ لتغطية استهلاك البلاد لمدة تزيد على 6 أشهر، بناءً على معدل استهلاك سنوي يبلغ حوالي 3.5 مليون طن.   

أسعار السكر اليوم الأربعاء في الأسواق

زراعة الفيوم تنظم ندوة إرشادية لمزارعي بنجر السكر

وتنتج مصر سنويا حوالي 2.8 مليون طن من السكر منها 835 ألف طن من قصب السكر و1.7 مليون طن من بنجر السكر، بالإضافة إلى 250 ألف طن من المحليات المستخلصة من الذرة.

ورغم هذا الإنتاج تعتمد مصر على استيراد حوالي 700 ألف طن سنويًا لسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، خاصة لتلبية احتياجات حاملي بطاقات التموين (حوالي مليون طن سنويا).

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

سعر السكر التمويني اليوم اسعار السكر اليوم اسعار السكر سعر السكر اليوم أكثر السلع استهلاكا

مواد متعلقة

أسعار السكر اليوم الأربعاء في الأسواق

تعرف على سعر السكر في السوق اليوم الأربعاء

الأكثر قراءة

لهجومه على مصر بمجلس الأمن، خبير مياه يلقن وزير خارجية إثيوبيا درسًا قاسيًا ويكشف كذبه

وزير العدل يتراجع عن موقفه بشأن اعتراض الرئيس على "الإجراءات الجنائية"

3 قرارات جديدة لرئيس الوزراء اليوم

بسبب هجوم النواب، حنفي جبالي: لا توجهوا أي لوم إلى وزير العدل

رئيس النواب يسأل وزير العدل: هل تراجعت عن موقفك؟ والفنجري: نعم

أسعار الذهب في الإمارات اليوم الخميس 2-10-2025

عنده تجرد ووش واحد، رسالة مؤثرة من إبراهيم فايق لـ سيد عبد الحفيظ بعد ظهوره في قائمة الخطيب

قبل اجتماع المركزي، تراجع كبير في أسعار الدولار بالبنوك المصرية اليوم الخميس

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر السكر في السوق اليوم الخميس 2-10-2025

أسعار الذهب في الإمارات اليوم الخميس 2-10-2025

تعرف على أسعار الذهب اليوم الخميس في السعودية

انخفاض الساسو والروص، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الخميس في بورصة الدواجن

المزيد

انفوجراف

6 رسائل من الخطيب للجماهير في بيان إعلان الترشح رسميًا لرئاسة الأهلي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تعرف على موعد الاحتفال بقدوم رأس الإمام الحسين إلى مصر

تفسير حلم العتاب في المنام وعلاقته باتخاذ القرارات الهامة

من مواليد الهند وتتلمذ على يد الحصري، محطات في حياة شيخ قراء المسجد النبوي بعد وفاته

المزيد
الجريدة الرسمية
ads