وزير خارجية فرنسا: اعترافنا بدولة فلسطين خطوة أولى لإحلال السلام

أكد وزير خارجية فرنسا، ​جان نويل بارو، اليوم الخميس، أن بلاده تتطلع لتنفيذ خطة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب لإنهاء حرب غزة، لافتا إلى أن اعتراف فرنسا بدولة فلسطين خطوة أولى لإحلال السلام.

باب التفاوض مفتوح مع إيران

وقال بارو في تصريحات لقناة "العربية الحدث"،:"إن باب التفاوض مفتوح مع إيران رغم دخول العقوبات حيز التنفيذ".

وأضاف أن فرنسا تتواصل مع الولايات المتحدة الأمريكية بشأن جهود لبنان لنزع سلاح حزب الله.

محاولة ضم أراضى فلسطينية لن توقف حركة الاعتراف بدولة فلسطين

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قد حذر إسرائيل في وقت سابق، من تنفيذ أي هجوم أو محاولة لضم الأراضى الفلسطينية، مؤكدا أن مثل هذه الممارسات لن توقف حركة الاعتراف بدولة فلسطين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.