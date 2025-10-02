الخميس 02 أكتوبر 2025
وزير خارجية فرنسا: اعترافنا بدولة فلسطين خطوة أولى لإحلال السلام

وزير خارجية فرنسا،
وزير خارجية فرنسا، فيتو

أكد وزير خارجية فرنسا، ​جان نويل بارو، اليوم الخميس، أن بلاده تتطلع لتنفيذ خطة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب لإنهاء حرب غزة، لافتا إلى أن اعتراف فرنسا بدولة فلسطين خطوة أولى لإحلال السلام. 

باب التفاوض مفتوح مع إيران

وقال بارو في تصريحات لقناة "العربية الحدث"،:"إن باب التفاوض مفتوح مع إيران رغم دخول العقوبات حيز التنفيذ".

وأضاف أن فرنسا تتواصل مع الولايات المتحدة الأمريكية بشأن جهود لبنان لنزع سلاح حزب الله.

 محاولة ضم أراضى فلسطينية لن توقف حركة الاعتراف بدولة فلسطين

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قد حذر إسرائيل في وقت سابق، من تنفيذ أي هجوم أو محاولة لضم الأراضى الفلسطينية، مؤكدا أن مثل هذه الممارسات لن توقف حركة الاعتراف بدولة فلسطين.

