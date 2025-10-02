مصادر فلسطينية: الصليب الأحمر الدولي انتقل إلى جنوب غزة جراء الاستهدافات المباشرة

أفادت مصادر فلسطينية، اليوم الخميس، بأن الصليب الأحمر الدولى انتقل إلى جنوب قطاع غزة بسبب الاستهدافات المباشرة.

الوضع الصحى والإنسانى بجنوب قطاع غزة كارثى

وقالت المصادر إن "الوضع الصحي والإنسانى بجنوب قطاع غزة كارثى"، مؤكدة أنه "لم يصل مدينة غزة أية مواد غذائية منذ أسبوعين"، وفقا لما نقلته قناة "العربية الحدث".

وأضافت المصادر أن الطواقم الطبية في المدينة تقدم الرعاية وسط مخاطر صعبة تحدق بهم.

جيش الاحتلال الإسرائيلي يغلق شارع الرشيد في غزة

على صعيد متصل، أعلن جيش الإحتلال الإسرائيلي إغلاق شارع الرشيد في غزة بالكامل.

