إسبانيا تعلن مساهمة مالية في صندوق اليونسكو لإعادة إعمار غزة

غزة، فيتو

أعلن وزير الثقافة فى إسبانيا، إرنست أورتاسون، اليوم عن اتفاق مع فلسطين يهدف إلى دعم صندوق اليونيسكو لإعادة إعمار غزة بمساهمة مالية تبلغ 200 الف يورو.

وجاء الإعلان خلال فعاليات المؤتمر العالمي لسياسات الثقافة والتنمية المستدامة مونديكولت التي تعقد حاليا فى عاصمة كتالونيا، برشلونة، حيث التقى الوزير أورتاسون بسفير فلسطين لدى إسبانيا حسنى عبد الواحد، لتأكيد هذه المساهمة.

برنامج مساعدات طارئة في غزة

وتُخصص هذه المساهمة لبرنامج مساعدات طارئة في غزة يركز على عدة محاور، منها، تقديم دعم نفسي واجتماعي للطلاب، وحماية وصون التراث الثقافي، ودعم مباشر للصحفيين العاملين فى القطاع. 

ويضاف هذا التمويل إلى مساهمة سنوية بقيمة 100 ألف يورو يقدمها وزارة الثقافة الإسبانية لبرنامج "تيجا" (TEJA)، وهي شبكة تضامن ثقافي دولية تدعم الفنانين والمهنيين في ظروف الطوارئ. ويتيح هذا البرنامج للفنانين الفلسطينيين السفر إلى إسبانيا للمشاركة في إقامات فنية، وفقا لصحيفة لابانجورديا الإسبانية. 

الإبادة الجماعية التي تتعرض لها فلسطين على يد إسرائيل

في إطار المؤتمر نفسه، أشارت الوزارة إلى تعاونها خلال الأشهر الماضية مع وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) لدعم غزة وتسليط الضوء على ما وصفته بـ"الإبادة الجماعية" التي تتعرض لها فلسطين على يد إسرائيل. 

يُقام حاليًا في المتحف الوطني تيسن-بورنميسزا والمتحف الوطني للأنثروبولوجيا في مدريد معرض بعنوان "غزة من خلال عيونها"، ويضم مجموعة من الصور التي التقطها مصورو وكالة الأونروا منذ بداية الحصار الإسرائيلى على قطاع غزة في أكتوبر 2023، موثقة حياة السكان تحت ظروف الحصار.

 فعاليات مؤتمر مونديكولت

وتُختتم فعاليات مؤتمر مونديكولت اليوم في برشلونة، حيث ستقدم اليونسكو التقرير النهائي للمؤتمر الذي يسلط الضوء على السياسات الثقافية والتنمية المستدامة. 

برنامج مساعدات طارئة في غزة إعمار غزة اسبانيا

