جيش الاحتلال الإسرائيلي ينفي دخول سفن أسطول الصمود للمياه الإقليمية قبالة غزة

نفى جيش الإحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، دخول سفن "أسطول الصمود" إلى المياه الإقليمية قبالة غزة.

وصول أول سفينة إلى المياه الساحلية لقطاع غزة

وكان أعلن أسطول الصمود العالمي اليوم الخميس، وصول أول سفينة والتي تدعى ميكينو إلى المياه الساحلية لقطاع غزة بنجاح.

وقال أسطول الصمود في بيان له إن السفينة "عمر المختار" تعرضت لاعتراض من زوارق حربية إسرائيلية.

وبحسب البيان، فإن 10 سفن على الأقل من أسطول الصمود ما زالت تواصل الإبحار وباتت على مسافة 40 ميلًا بحريًّا عن غزة.

أسطول الصمود العالمي

وفي غضون ذلك، قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية اليوم الخميس، إنها سترحل جميع الناشطين الذين كانوا على متن سفن "أسطول الصمود العالمي" التي اعترضتها قوات البحرية الإسرائيلية، إلى أوروبا.

وأعلن منظمو "أسطول الصمود" الدولي، الليلة الماضية، أن قوات البحرية الإسرائيلية اعترضت في المياه الدولية قافلتهم البحرية المتجهة إلى غزة، والتي كانت تحمل شحنات غذاء ودواء بهدف كسر الحصار المفروض على القطاع.

40 قاربًا مدنيًّا وعلى متنها نحو 500 مشارك

وتضم القافلة أكثر من 40 قاربًا مدنيًّا وعلى متنها نحو 500 مشارك، بينهم أعضاء من برلمانات بضع دول، محامون، ونشطاء دوليون، من أبرزهم الناشطة البيئية السويدية غريتا تونبرغ.

