الخميس 02 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

جيش الاحتلال الإسرائيلي ينفي دخول سفن أسطول الصمود للمياه الإقليمية قبالة غزة

سفن أسطول الصمود،
سفن أسطول الصمود، فيتو

نفى جيش الإحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، دخول سفن "أسطول الصمود" إلى المياه الإقليمية قبالة غزة.

 وصول أول سفينة إلى المياه الساحلية لقطاع غزة

وكان أعلن أسطول الصمود العالمي اليوم الخميس، وصول أول سفينة والتي تدعى ميكينو إلى المياه الساحلية لقطاع غزة بنجاح.

وقال أسطول الصمود في بيان له إن السفينة "عمر المختار" تعرضت لاعتراض من زوارق حربية إسرائيلية.

وبحسب البيان، فإن 10 سفن على الأقل من أسطول الصمود ما زالت تواصل الإبحار وباتت على مسافة 40 ميلًا بحريًّا عن غزة.

أسطول الصمود العالمي

وفي غضون ذلك، قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية اليوم الخميس، إنها سترحل جميع الناشطين الذين كانوا على متن سفن "أسطول الصمود العالمي" التي اعترضتها قوات البحرية الإسرائيلية، إلى أوروبا.

وأعلن منظمو "أسطول الصمود" الدولي، الليلة الماضية، أن قوات البحرية الإسرائيلية اعترضت في المياه الدولية قافلتهم البحرية المتجهة إلى غزة، والتي كانت تحمل شحنات غذاء ودواء بهدف كسر الحصار المفروض على القطاع.

40 قاربًا مدنيًّا وعلى متنها نحو 500 مشارك

وتضم القافلة أكثر من 40 قاربًا مدنيًّا وعلى متنها نحو 500 مشارك، بينهم أعضاء من برلمانات بضع دول، محامون، ونشطاء دوليون، من أبرزهم الناشطة البيئية السويدية غريتا تونبرغ.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

جيش الإحتلال الإسرائيلي أسطول الصمود المياه الإقليمية قبالة غزة زوارق حربية إسرائيلية غزة

مواد متعلقة

معهد الصحافة بتونس يطالب بالإفراج عن المعتقلين في أسطول الصمود

نقابة الصحفيين: الاعتداء على أسطول الصمود عمل إرهابي

إسرائيل تعتقل 200 شخص من المشاركين فى أسطول الصمود

أنقرة تفتح تحقيقا حول اعتقال إسرائيل 24 تركيا على متن أسطول الصمود

لحظة توجيه نشطاء أسطول الصمود نداءات إلى دول عربية وعالمية (فيديو)

الأكثر قراءة

لهجومه على مصر بمجلس الأمن، خبير مياه يلقن وزير خارجية إثيوبيا درسًا قاسيًا ويكشف كذبه

وزير العدل يتراجع عن موقفه بشأن اعتراض الرئيس على "الإجراءات الجنائية"

قبل اجتماع المركزي، تراجع كبير في أسعار الدولار بالبنوك المصرية اليوم الخميس

سر استبعاد هشام جمال من قائمة الخطيب في انتخابات الأهلي

الشيوخ يوافق على استقالة 14 عضوا لعزمهم الترشح في انتخابات النواب

الخطيب يتجاهل حسام غالي، تعرف على التفاصيل

زغلول صيام يكتب: محمد النني الذي ظلمناه!

عفو رئاسي مرتقب عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بنصر أكتوبر 2025

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الذهب اليوم الخميس في السعودية

انخفاض الساسو والروص، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الخميس في بورصة الدواجن

قبل اجتماع المركزي، تراجع كبير في أسعار الدولار بالبنوك المصرية اليوم الخميس

ارتفاع مفاجئ في أسعار الذهب بمنتصف تعاملات اليوم

المزيد

انفوجراف

6 رسائل من الخطيب للجماهير في بيان إعلان الترشح رسميًا لرئاسة الأهلي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تعرف على موعد الاحتفال بقدوم رأس الإمام الحسين إلى مصر

تفسير حلم العتاب في المنام وعلاقته باتخاذ القرارات الهامة

من مواليد الهند وتتلمذ على يد الحصري، محطات في حياة شيخ قراء المسجد النبوي بعد وفاته

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads