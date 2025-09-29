الإثنين 29 سبتمبر 2025
هبوط أرضى بالطريق السريع الشرقي بدار السلام في سوهاج (صور)

جانب من الهبوط
جانب من الهبوط

شهد الطريق السريع الشرقى أمام مدخل قرية مزاتة شرق بمركز دارالسلام بسوهاج هبوطا أرضيا على الطريق، نتيجة حفر خطوط صرف الصرف خاصة بالمركز، وتبين أن الهبوط الأرضي يمتد  10 أمتار فى الأسفلت بجوار الترعة الفاروقية، ما أعاق حركة الطريق، وتم تحويل الطريق إلى الطريق الشرقى لحين الانتهاء من الإصلاح.

هبوط فى الطريق السريع أمام مدخل مزاتة بسوهاج 

كانت محافظة سوهاج قد تلقت بلاغا من الوحدة المحلية لمركز ومدينة دار السلام اليوم تفيد بحدوث هبوط مفاجئ فى الطريق السريع سوهاج نجع حمادي أمام مدخل قرية مزاتة شرق  بمركز دار السلام وتم إبلاغ الهيئة العامة للطرق والكبارى  وشركة المقاولون العرب المنفذه لمشروع الصرف الصحي .
 

وجار إصلاح الطريق بمعرفة الوحدة المحلية بدار السلام،  ورد الشىء إلى أصله وفتح الطريق مرة أخرى بعد غلقه وتحويل السيارات المارة الى طريق الشرقى.

