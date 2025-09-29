شهد اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، فعاليات احتفالية اليوم العالمي للسياحة، والتي أقيمت بالمسرح الروماني بمدينة ناصر بسوهاج، وسط حضور جماهيري كبير من أبناء المحافظة.

حضر الاحتفالية العميد نادر نبيل المستشار العسكري، والدكتور محمد حلمي السكرتير العام المساعد، والمستشار محمود زين العابدين المستشار القانوني للمحافظة، والنائب خالد أبو الوفا رئيس الغرفة وأعضاء مجلس النواب، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية والشعبية.

محافظ سوهاج يشهد احتفالية اليوم العالمي للسياحة بالمسرح الروماني

تضمن برنامج الاحتفالية عزف السلام الجمهوري وتلاوة آيات من الذكر الحكيم، تلاها تقديم أغنية "سوهاج بداية الحكاية"، أعقبها عرض فني لفرقة الموسيقى العربية بقصر ثقافة سوهاج، والتي قدمت باقة من الأغاني الوطنية والتراثية، كما شهد الحفل عرض فيلم تسجيلي تناول أهم المعالم السياحية والأثرية بالمحافظة، وشهادات لعدد من السائحين عن عراقة سوهاج وميراثها الحضاري والثقافي، واختتمت الفعاليات بعرض فني مميز لفرقة سوهاج للفنون الشعبية.

وأكد محافظ سوهاج، خلال الفعالية، أن الاحتفال باليوم العالمي للسياحة يأتي في إطار حرص المحافظة على الترويج للمقومات السياحية الفريدة التي تزخر بها، لافتًا إلى أن سوهاج تمتلك إرثًا حضاريًا وتاريخيًا عريقًا يمثل عامل جذب مهم للسياحة الداخلية والخارجية، لتضع سوهاج يدها بقوة على الخريطة السياحية الإقليمية والعالمية.

