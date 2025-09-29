الإثنين 29 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ سوهاج يشهد احتفالية اليوم العالمي للسياحة

محافظ سوهاج يشهد
محافظ سوهاج يشهد احتفالية اليوم العالمي للسياحة

 شهد اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، فعاليات احتفالية اليوم العالمي للسياحة، والتي أقيمت بالمسرح الروماني بمدينة ناصر بسوهاج، وسط حضور جماهيري كبير من أبناء المحافظة.

حضر الاحتفالية العميد  نادر نبيل المستشار العسكري، والدكتور محمد حلمي السكرتير العام المساعد، والمستشار محمود زين العابدين المستشار القانوني للمحافظة، والنائب خالد أبو الوفا رئيس الغرفة وأعضاء مجلس النواب، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية والشعبية.

 

محافظ سوهاج يشهد احتفالية اليوم العالمي للسياحة بالمسرح الروماني

 تضمن برنامج الاحتفالية عزف السلام الجمهوري وتلاوة آيات من الذكر الحكيم، تلاها تقديم أغنية "سوهاج بداية الحكاية"، أعقبها عرض فني لفرقة الموسيقى العربية بقصر ثقافة سوهاج، والتي قدمت باقة من الأغاني الوطنية والتراثية، كما شهد الحفل عرض فيلم تسجيلي تناول أهم المعالم السياحية والأثرية بالمحافظة، وشهادات لعدد من السائحين عن عراقة سوهاج وميراثها الحضاري والثقافي، واختتمت الفعاليات بعرض فني مميز لفرقة سوهاج للفنون الشعبية.

وأكد محافظ سوهاج، خلال الفعالية، أن الاحتفال باليوم العالمي للسياحة يأتي في إطار حرص المحافظة على الترويج للمقومات السياحية الفريدة التي تزخر بها، لافتًا إلى أن سوهاج تمتلك إرثًا حضاريًا وتاريخيًا عريقًا يمثل عامل جذب مهم للسياحة الداخلية والخارجية، لتضع سوهاج يدها بقوة على الخريطة السياحية الإقليمية والعالمية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاحتفال باليوم العالمي للسياحة اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج بالمسرح الروماني فرقة سوهاج للفنون الشعبية يوم العالمي للسياحة محافظ سوهاج المستشار القانونى للمحافظة

مواد متعلقة

محافظ سوهاج يبدي استياءه من مستوى النظافة والمخلفات الزراعية ويحيل المسئولين للتحقيق

نائب محافظ سوهاج يستجيب لمناشدة الطفل عبد الله ويسدد إيجار محل والده لعام كامل

حريق ضخم يلتهم مطعما شهيرا في سوهاج

جولة أثرية للشباب بمعبد ميريت آمون برفقة نائب محافظ سوهاج

إزالة 2076 حالة تعدي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بسوهاج

محافظ سوهاج: 96% زيادة في الإيرادات بالعام المالي 2024/ 2025

قبول دفعة جديدة ببرنامج اللغتين الإنجليزية والفرنسية بآداب سوهاج

بعد أزمته الطبية، الطالب يوسف يتسلم عمله معيدا بجامعة سوهاج (صور)

الأكثر قراءة

الكهرباء تكشف أسباب ارتفاع أسعار الشرائح بالعدادات الكودية الحديثة

جنون الذهب، ارتفاع كبير فى الأسعار بالصاغة

غرق السودان يكشف خداع إثيوبيا، وخبير مائي: فيضانات سد النهضة خطيرة وغير طبيعية

تزامنا مع لقاء السيسي وبن زايد، رأس الحكمة تتصدر قائمة أهم الاستثمارات الإماراتية بمصر

انخفاض 6 أصناف أبرزها الطماطم والليمون، أسعار الخضار اليوم في سوق العبور

6 جنيهات انخفاضا في العويس والبلدي، أسعار المانجو اليوم الإثنين 29 سبتمبر 2025

خلال 24 ساعة، هل يتحقق كابوس إغلاق أكبر حكومة في العالم؟

موقف ليفربول، ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباراة إيفرتون ووست هام

خدمات

المزيد

هذا النوع بـ 25 جنيها، تعرف على أسعار الأرز في الأسواق اليوم

انخفاض 6 أصناف أبرزها الطماطم والليمون، أسعار الخضار اليوم في سوق العبور

تعرف على العقارات التي لا تخضع للضريبة العقارية وفقا للقانون

الكابوريا تتراجع للنصف، سعر السمك اليوم في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

عاقبت الرئيس الفرنسي الأسبق بالسجن والغرامة.. ناتالي غفارين صاحبة الحكم التاريخي ضد ساركوزي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الإهانة في المنام وعلاقته بالتعرض للضغوط والمشاكل الكثيرة

دار الإفتاء: ارتداء الرجل أسورة من الفضة لا يجوز لهذا السبب

لا تفوتها، أدعية نبوية قصيرة جامعة يمكن ترديدها في الصباح

المزيد
الجريدة الرسمية
ads