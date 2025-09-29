محافظ سوهاج يتفقد مخرات السيول بالكوثر وأخميم وساقلتة

أجرى اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، اليوم، جولة ميدانية تفقد خلالها مخرات السيول بحي الكوثر ومركزي أخميم وساقلتة، للتأكد من جاهزيتها لاستقبال أية أمطار أو سيول محتملة، استعدادا لاستقبال فصل الشتاء، وذلك بحضور المهندس محمد طايع وكيل وزارة الري، وشريف السيد رئيس مركز ومدينة ساقلتة، وشربات الصوينع رئيس حي الكوثر.

واستهل محافظ سوهاج الجولة بتفقد "مخر سيل السلاموني" بالكوثر وقرية السلاموني بأخميم بطول 5.2 كيلو متر، حيث يصب في ترعة نجع حمادي الشرقية "بر أيمن"، مشددا على رفع أية تراكمات للقمامة أو عوائق بالمخر، والصيانة اللازمة للسدود، والمرور الدوري للتأكد من جاهزية المخر لاستقبال أية أمطار أو سيول محتملة، واتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محاضر بيئة ضد من يلقي بالمخلفات أو القمامة بالمخرات.

سراج يشدد على جاهزية مخرات السيول وإزالة اية عوائق أو تعديات والصيانة اللازمة للسدود

كما تفقد المحافظ "مخر سيل القرنة " بمركز ساقلتة، ويضم بحيرة تخزين صناعية، واطمأن على جاهزية المخر لاستقبال أية أمطار، أو سيول حال حدوثها ومواجهة أية طوارئ، مؤكدا على ضرورة متابعة أعمال الصيانة والتشغيل الدوري لسيارات ومعدات الوحدات المحلية المختلفة، وكذا الأجهزة المعنية والتأكد من جاهزية المعدات في حالة الطوارئ، واستعداد العنصر البشرى للتحرك السريع حال حدوث أي أزمات.

وأكد " سراج " خلال الجولة ضرورة الجاهزية التامة لاستقبال موسم الشتاء، موجها بتفعيل غرفة العمليات الرئيسية التي تضم كافة الجهات المعنية، ومتابعة تنبؤات هيئة الأرصاد الجوية باستمرار، لافتا إلى ضرورة التنسيق الدائم بين الوحدات المحلية ومديرية الري للمرور على جميع " مخرات السيول، والبرابخ، والترع، والمصارف، والسدود، والحواجز، والبحيرات"، الموجودة بنطاق المحافظة، والتي يبلغ عددها 12 مخر سيل، و22 سد إعاقة، و5 بحيرات صناعية، وذلك لمتابعتها وإزالة أية عوائق أو تعديات بها، والتأكد باستمرار من جاهزيتها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.