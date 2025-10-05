تعاون بين صرف الإسكندرية والخدمات البيئية لتنفيذ مشروعات معالجة الـ"حمأة"

وقّعت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، برئاسة اللواء أركان حرب مهندس محمود نافع، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ، بروتوكول تعاون مع شركة الإسكندرية للخدمات البيئية، وذلك بشأن تنفيذ مشروعات معالجة الحمأة في عدد من محطات المعالجة التابعة لشركة الصرف الصحي.

أكد اللواء محمود نافع أن هذا التعاون يعكس توجه الشركة

جاء ذلك بحضور قيادات الشركتين، حيث أكد اللواء محمود نافع أن هذا التعاون يعكس توجه الشركة نحو تطبيق أحدث التقنيات في مجال إدارة ومعالجة الحمأة، بما يسهم في تحسين كفاءة التشغيل والحفاظ على البيئة وتعظيم الاستفادة من الموارد.

وأضاف «نافع» أن شركة الصرف الصحي بالإسكندرية تسعى من خلال هذه الشراكات إلى دعم خطط الدولة في مجال الاستدامة البيئية وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من نواتج المعالجة، بما يتماشى مع رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.

من جانبه أشاد مسئولو شركة الإسكندرية للخدمات البيئية بهذا التعاون، مؤكدين أن الشراكة ستسهم في تبادل الخبرات وتطبيق حلول مبتكرة تعزز من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.