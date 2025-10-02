الخميس 02 أكتوبر 2025
أفشة ينضم لقائمة الأهلي استعدادا لمواجهة كهرباء الإسماعيلية

أفشة
أفشة

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على عودة محمد مجدي أفشة لاعب الفريق إلى قائمة مباراة كهرباء الإسماعيلية المقبلة بدوري نايل. 

ويدخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي غدا الجمعة معسكرا مغلقا، استعدادا لمباراة كهرباء الإسماعيلية المرتقبة بعد غد السبت ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز. 

موعد مباراة الأهلي وكهرباء الإسماعيلية في الدوري الممتاز

 من المقرر أن يلتقي الأهلي مع كهرباء الإسماعيلية في مباراته المقبلة ببطولة الدوري الممتاز يوم السبت الموافق 4 أكتوبر الجاري في تمام الساعة 8 مساء، ضمن الجولة العاشرة من بطولة الدوري الممتاز.

 

