أخبار مصر

الحكومة توفر فرص عمل جديدة لهذه التخصصات

أعلنت وزارة العمل، اليوم الخميس، عن توفير 25 فرصة عمل جديدة، بالتعاون مع الشركة الدولية للتجارة والتسويق، وبالتنسيق بين الإدارة العامة للتشغيل بالوزارة، ومديرية عمل الجيزة، في إطار جهود الوزارة لفتح مجالات جديدة للتشغيل وتوفير فرص عمل لائقة للشباب.

وأوضحت هبة أحمد مدير عام التشغيل بالوزارة أن الوظائف المتاحة تشمل: 2 مهندس جودة، 3 فني صيانة، و4 فني معدات تجميع، و10 عمال خدمات، و٦ فني دهان.

وأشارت الوزارة إلى أن التقديم يتم من خلال الحضور لإجراء المقابلات الشخصية على العنوان: ك 28 طريق مصر إسكندرية - أبو رواش.

وتدعو وزارة العمل الراغبين في الالتحاق بهذه الفرص إلى سرعة التقديم، مؤكدة حرصها على الاستمرار في توفير فرص عمل للشباب بما يسهم في الحد من البطالة.

