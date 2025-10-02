طلعت يوسف في حوار جريء مع فيتو: زيزو لا يؤدي بروح الأهلي ومتأثر بالفوارق المالية.. ألفينا صنع الفارق مع الزمالك ولكن.. رحيل كيروش عن المنتخب جريمة كروية وتصفية حسابات.. وحسام حسن متوتر ويخشى الإقالة

فى وقت تموج فيه الكرة المصرية بالجدل والتحديات، يطل الكابتن طلعت يوسف بخبرته الطويلة ورؤيته الواقعية ليضع النقاط فوق الحروف بين الأهلى الذى يبحث عن حلول، والزمالك الذى يقدم كرة ممتعة، والمنتخب الوطنى الذى يعيش على صفيح ساخن مع حسام حسن.

يكشف طلعت يوسف المدير الفنى السابق لأندية الاتحاد السكندرى واتحاد الشرطة ومودرن سبورت فى حواره مع «فيتو» عن آرائه الجريئة دون مواربة وعن أزمة الأهلى بعد صفقات (المعلمين) ومن الأجدر بقيادته وعن رأيه فى رحلة حسام حسن مع المنتخب وأيضا مستقبل الكرة المصرية.. وإلى نص الحوار.

البعض يرى أن المرحلة الحالية صعبة على الأهلي، كيف تقيم الأمور؟

المرحلة الصعبة التى يمر بها الأهلى أكبر من عماد النحاس، مستوى النحاس مع الفريق حتى الآن مقبول، لكن حجم الضغوط أكبر من قدراته الفنية والإدارية.

كيف ترى مستوى أحمد سيد زيزو مع الأهلى بعد انتقاله هذا الصيف؟

زيزو لا يؤدى بروح الأهلى حتى الآن هو اللاعب الأعلى على مستوى الراتب السنوى داخل الفريق، ومتأثر بالفوارق المالية بينه وبين زملائه، لهذا السبب يسعى لإرضاء من حوله فى الملعب أكثر من تركيزه على مصلحة الفريق.

ماذا عن وليد صلاح الدين ودوره فى الأهلي؟

وليد صلاح الدين لازم يعمل مسافة بينه وبين نجوم الأهلى القرب الزائد قد يفقده الحيادية المطلوبة فى عمله.

هل ترى أن الأهلى يعانى من أزمة فى اختيار المدرب الأجنبى الجديد؟

بالطبع.

لماذا؟

لأن الموسم بدأ والمدرب الكفء الذى تبحث عنه غير متوفر حاليا.. الجميع داخل الأهلى عليه تحمل قرار الاختيار القادم خاصة وأنك لازم تاخد (الريسك) لأن الظروف مش فى صالحك تماما والاختيارات الحالية لن ترضى غرورك ولن ترضى أيضا طموحات وأحلام جماهير الأهلي.

هل الأهلى قادر على العودة للمنافسة؟

الأهلى قادر على العودة، لكنه يحتاج إلى قرارات إدارية مدروسة. أما مسألة التعاقد مع مدرب أجنبى متميز، فهى غير متاحة فى الوقت الحالي.

من الأقرب لخلافة عماد النحاس إذا رحل؟

حسام البدرى لديه رغبة واضحة فى العودة لقيادة الأهلي، وهو الأقرب بالفعل لخلافة النحاس.

كيف تفسر رحيل كارلوس كيروش عن منتخب مصر خاصة وأنك كنت دائم الإشادة به؟

رحيل كيروش كان جريمة كروية.

وماذا عن الزمالك؟

يسير بشكل جيد وفقا للظروف الصعبة التى يمر بها بشكل مستمر.

هل ترى أن الزمالك وجد ضالته الهجومية فى لاعبه البرازيلى خوان الفينا؟

نعم.. ألفينا صنع الفارق مع الزمالك بالفعل، لكن الاستمرارية مطلوبة للحكم النهائى على مستواه وأرى أن اللاعب لديه شخصية قوية وثبات انفعالى فى التعامل مع الجماهير رغم صغر سنه وكلها أمور تحسب له ولكن كما أكدت الاستمرارية معيار الحكم عليه.

هل سبق وتم عرض تدريب منتخب مصر عليك؟

بالفعل، الكابتن سمير زاهر عرض عليّ عبر الهاتف قيادة المنتخب بعد رحيل حسن شحاتة، لكن العرض كان صوريًا ولم أشعر بالجدية.

ماذا عن علاقتك باتحاد الكرة؟

طوال حياتى الرياضية دخلت مبنى اتحاد الكرة أربع مرات فقط، وكنت دائمًا أشعر أننى داخل مكان غريب.

كيف ترى مستوى الدورى المصرى حاليًا؟

الدورى المصرى مازال غير ممتع بالشكل الكافي. لكن لفت نظرى محمد الشيخ، مدرب وادى دجلة، فهو ظاهرة تدريبية تستحق الاحترام.

ما تقييمك لرحلة حسام حسن مع المنتخب الوطني؟

حسام حسن متوتر ويعانى من ضغوط كبيرة.

وماذا عن المنافسة على أمم أفريقيا المقبلة؟

المنافسة على أمم أفريقيا ستكون صعبة جدًا، حسام حسن يشعر بوجود سيناريوهات تحاك ضده للإطاحة به، لكن فى النهاية البطولة القارية هى المعيار الحقيقى للحكم على التجربة.

ما الهدف الأهم لجهاز التوأم مع المنتخب؟

التأهل إلى كأس العالم القادم جزء من أهداف جهاز التوأم، لكن أمم أفريقيا هى المعيار الحقيقى للحكم على التجربة.

