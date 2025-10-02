الخميس 02 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

الحبس عامين لسائق ميكروباص بتهمة دهس شاب في المرج

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

قضت محكمة جنح المرج بمعاقبة سائق سيارة ميكروباص بالحبس عامين، لاتهامه بدهس شاب أثناء عبوره الطريق في منطقة المرج مما أسفر عن مصرعه.

حادث المرج 

كانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة تلقت بلاغا من الأهالى يفيد بوقوع حادث مروري بدائرة قسم شرطة المرج، وانتقل رجال المرور والمباحث لمكان الواقعة.

 

مصرع شاب دهسته سيارة بالمرج

وبالفحص تبين العثور على جثة شاب صدمته سيارة ميكروباص مسرعة أثناء عبوره الطريق بالمرج، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة وقام فريق آخر بالتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها وتحديد السيارة المتسببة في الحادث.

غرفة عمليات شرطة النجدة قسم شرطة المرج المشرحة

