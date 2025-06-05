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حوادث

تجديد حبس سائق سيارة بتهمة دهس شاب في المرج

حبس، فيتو
حبس، فيتو

قررت  محكمة جنح المرج تجديد حبس سائق سيارة ملاكي لاتهامه بدهس شاب أثناء عبوره الطريق في منطقة المرج مما أسفر عن مصرعه 15 يوما على ذمة التحقيق.

 

حادث المرج 

كانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة تلقت بلاغا من الأهالى يفيد بوقوع حادث مروري بدائرة قسم شرطة المرج، وانتقل رجال المرور والمباحث لمكان الواقعة.

 

مصرع شاب دهسته سيارة بالمرج

وبالفحص تبين العثور على جثة شاب صدمته سيارة ملاكى مسرعة أثناء عبوره الطريق بالمرج، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.
واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة وقام فريق آخر بالتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها وتحديد السيارة المتسببة في الحادث.


وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط قائد السيارة واقتياده إلى ديوان القسم.


وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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