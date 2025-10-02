تجديد حبس عاطلين بتهمة سرقة توك توك بالإكراه في الزاوية الحمراء

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح الزاوية الحمراء تجديد حبس عاطلين بتهمة سرقة توك توك بالإكراه تحت تهديد السلاح بمنطقة الزاوية الحمراء 15 يوما على ذمة التحقيق.

سرقة توك توك بالإكراه فى الزاوية الحمراء

تلقى قسم شرطة الزاوية الحمراء بلاغا من (عامل، ونجله– مقيمان بدائرة قسم شرطة الحدائق) بتضررهما من شخصان لاستقلالهما مركبة التوك توك قيادة الثانى لتوصيلهما لأحد الشوارع بدائرة القسم والإستيلاء على مركبة التوك توك وهاتفه المحمول ومبلغ مالى كرهًا ولاذا بالفرار.



وبالفحص تمكن رجال المباحث من تحديد وضبط مرتكبى الواقعة (عاطلان – مقيمان بدائرة قسم شرطة المطرية)، وبحوزتهما (عدد من الأقراص المخدرة) وكافة المسروقات المستولى عليها.

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

