المشدد 10 سنوات لعاطل بتهمة هتك عرض طفل في المعصرة

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة عاطل بتهمة هتك عرض طفل بدائرة قسم شرطة المعصرة بالسجن المشدد 10 سنوات.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهم بدائرة قسم شرطة المعصرة قام بخطف المجني عليه الطفل بالتحايل بأن قام باستدراجه لمسكنه بعيدا عن أعين ذويه بحيلة انطلت عليه، ألا وهي شراء بعض الحلويات، ثم أكرهه على التوجه رفقته إلى مسكنه وما أن انفرد به حتى هتك عرضه بالقوة بأن أدخله عنوة بداخل إحدى الغرف بمسكنه وما أن ظفر به حتى استطالت يده مواطن عفته واعتدى عليه قاصدا من ذلك هتك عرضه.

عقب تقنين الإجراءات تم تحديد المتهم ومكانه وضبطه تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

