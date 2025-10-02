تحقيقات النيابة: "سيجارة" وراء حريق نشب في مخلفات بمنطقة عين شمس

كشفت تحقيقات نيابة عين شمس حول حريق نشب فى مخلفات بمنطقة النعام في عين شمس، دون وقوع أي إصابات، أن سيجارة السبب وراء اشتعال النيران.

وانتدبت نيابة عين شمس المعمل الجنائي للمعاينة والفحص، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

حريق مخلفات بعين شمس

كانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، قد تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق فى مخلفات بمنطقة النعام بدائرة قسم شرطة عين شمس، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالقاهرة بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.

وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقي المجاورات وتمت عملية إخماد الحريق.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال الجيران وشهود عيان للوقوف على ملابسات الحريق.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

