تجديد حبس شخص و3 سيدات بتهمة ممارسة أعمال مخلة بمدينة نصر

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح مدينة نصر تجديد حبس شخص و3 سيدات بتهمة ممارسة الأعمال المنافية للآداب، متخذا من نادي صحي مكانا لممارسة نشاطه الإجرامي، لمدة 15 يوما على ذمة التحقيق.

البداية عندما تمكنت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، من ضبط أحد الأشخاص لإدارته ناديا صحيا بدون ترخيص بدائرة قسم شرطة ثالث مدينة نصر بالقاهرة، واستغلاله في ممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية.

تفاصيل الواقعة

عقب تقنين الإجراءات، تم استهداف النادى وضبط المتهم بصحبته أحد الأشخاص يحمل جنسية إحدى الدول، و3 سيدات لهن معلومات جنائية.

وبمواجهتهم اعترفوا بممارسة النشاط الإجرامي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة القضية للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

