الخميس 02 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

حبس 3 عاطلين بتهمة ممارسة البلطجة على طلاب مدرسة بالمطرية

حبس متهم
حبس متهم

أمرت نيابة المطرية بحبس 3 عاطلين لاتهامهم بممارسة أعمال البلطجة والتعدي على عدد من الطلاب أثناء خروجهم من مدرسة في منطقة المطرية 4 أيام على ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.  

وكان مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن استغاثة من أولياء أمور الطلاب، حول تعرض أبنائهم لحوادث سرقة بالإكراه وتعديات متكررة من قبل بعض الأشخاص أمام المدرسة، ما أثار حالة من القلق بين الأسر.

على الفور تحركت الأجهزة الأمنية ونجحت في تحديد المتهمين وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم.
تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

نيابة المطرية أعمال البلطجة منطقة المطرية مواقع التواصل الاجتماعي

مواد متعلقة

القبض على 3 أشخاص لممارستم أعمال البلطجة وترويج المخدرات بالإسكندرية

الأكثر قراءة

الإغلاق الحكومي الأمريكي، هل يطيح بالدولار وتصنيف واشنطن؟ «فيتش» تجيب

انخفاض البيضاء وارتفاع البلدي، سعر الفراخ اليوم الخميس 2 أكتوبر 2025

إصابة 9 أشخاص في انقلاب ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي بالمنيا

أسعار الخضار اليوم، الطماطم تواصل الجنون وانخفاض كبير في الفلفل الألوان

بعد زحف السحب قرب الحدود المصرية، الأرصاد تحذر هذه المدن من أمطار وشيكة

بعد بلاغ الأم، القبض على المدرس المتهم بالتحرش بتلميذ داخل مدرسة بالهرم

السيسي يصدر قرارًا جمهوريًّا جديدًا، اعرف التفاصيل

في ذكرى رحيله، فتحي رضوان يروي قصة قضية هزت الرأي العام بمصر وأوروبا وتحولت إلى فيلم سينمائي شهير

خدمات

المزيد

أسعار السكر اليوم الأربعاء في الأسواق

حبس وغرامة، عقوبة تفريغ المواد البترولية والتموينية في غير أماكن الشحن

جنيهان ارتفاعا للبيضاء، سعر الفراخ اليوم الأربعاء 1 أكتوبر 2025 (آخر تحديث)

انخفاض الصويا والذرة، تباين أسعار الأعلاف والحبوب اليوم في الأسواق

المزيد

انفوجراف

6 رسائل من الخطيب للجماهير في بيان إعلان الترشح رسميًا لرئاسة الأهلي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 2 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الخميس 2 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الخميس 2 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads