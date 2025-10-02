حبس 3 عاطلين بتهمة ممارسة البلطجة على طلاب مدرسة بالمطرية

أمرت نيابة المطرية بحبس 3 عاطلين لاتهامهم بممارسة أعمال البلطجة والتعدي على عدد من الطلاب أثناء خروجهم من مدرسة في منطقة المطرية 4 أيام على ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

وكان مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن استغاثة من أولياء أمور الطلاب، حول تعرض أبنائهم لحوادث سرقة بالإكراه وتعديات متكررة من قبل بعض الأشخاص أمام المدرسة، ما أثار حالة من القلق بين الأسر.

على الفور تحركت الأجهزة الأمنية ونجحت في تحديد المتهمين وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

