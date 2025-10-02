الخميس 02 أكتوبر 2025
وزير البترول يشهد توقيع 3 اتفاقيات مع إمارة الفجيرة بالإمارات

التوقيع على اتفاقية
التوقيع على اتفاقية تعاون لتأسيس شركة مساهمة مصرية
شهد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، وسعادة السيد محمد سعيد الضنحاني مدير الديوان الأميري بإمارة الفجيرة بدولة الإمارات العربية المتحدة، التوقيع على اتفاقية تعاون لتأسيس شركة مساهمة مصرية لإنشاء منطقة لوجستية لتخزين وتداول الزيت الخام والمنتجات البترولية بحوض البحر المتوسط بمنطقة العلمين، في إطار تعظيم دور مصر كمركز إقليمي لتجارة وتداول الطاقة.   

ويستهدف المشروع تطوير ميناء الحمراء في إطار التعاون والتكامل مع مؤسسة الفجيرة للنفط والغاز، ويشمل التعاون نقل الخبرات وتطبيق أحدث النظم والتقنيات المعمول بها، بما يعزز كفاءته ويرتقي به للمستويات العالمية.

دعم مصر كمركز إقليمي للطاقة 

ويعد المشروع أحد ركائز تنفيذ محور التعاون الإقليمي ودعم الدور المصري كمركز إقليمي لتجارة وتداول الطاقة ضمن إستراتيجية وزارة البترول والذي يهدف لتعزيز شراكات الدولية في هذا المجال بما يحقق الاستفادة الاقتصادية من البنية التحتية والموقع الجغرافي المتميز.

كما وقع الجانبان عقد لتخزين البترول الخام بالتسهيلات التخزينية الخاصة بميناء الحمراء البترولي بالعلمين الجديدة بما يؤدي لتعظيم الاستفادة الاقتصادية والعوائد من البنية التحتية المصرية وفق المحور الثاني من استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية واستثمار الموقع الفريد للميناء وبنيته التحتية المتطورة ليكون مركزا استراتيجيًا لتخزين ونقل الخام.

كما تم أيضًا توقيع اتفاق تجاري لتوريد المنتجات البترولية لصالح الهيئة المصرية العامة للبترول.

وعقب التوقيع تم عقد اجتماع مع  ممثلي الجانبين وأشار الوزير خلال الاجتماع الي تطلع مصر لتنفيذ مشروعات إستراتيجية، لتعزيز التعاون بين مصر والإمارات في قطاع البترول والغاز.

ومن جانبه أوضح مدير الديوان الأميري بالفجيرة حرص الجانب الإماراتي علي الاستثمار في سوق الطاقة المصري وتنفيذ مشروعات استراتيجية طويلة الأجل تعكس متانة العلاقات بين الشقيقتين مصر والإمارات.

ورافق الوزير كل من المهندس صلاح عبد الكريم الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول والمهندس وائل لطفي رئيس الإدارة المركزية للمشروعات بالوزارة والدكتور محمد الباجوري المشرف علي الادارة المركزية للشئون القانونية بالوزارة والمهندس إبراهيم مسعود رئيس شركة بترول الصحراء الغربية "ويبكو".

