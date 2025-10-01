ترقب بالشارع المصري لموعد انعقاد لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية

يترقب ملايين المصريين خلال الساعات القادمة موعد انعقاد لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية، وهي اللجنة المختصة بتحديد أسعار الوقود وفق أسعار النفط العالمية، وارتفع معدل البحث على جوجل اليوم لمعرفة موعد انعقاد اللجنة والتي من المحتمل انعقادها غدا الخميس لانتهاء مدة الستة أشهر التي أقرتها اللجنة في انعقادها الأخير.

الزيادة الأخيرة للبنزين

وكان المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، قد تحدث في تصريحات سابقة عن تفاصيل الزيادة المقبلة في أسعار الوقود خلال العام الجاري 2025، مؤكدًا أنه لم تتحدد حتى الآن نسبة الزيادة المقررة في أسعار الوقود، وفي ذات السياق أشار إلى أن الانعقاد القادم سيكون الزيادة الأخيرة للبنزين.

الإبقاء على دعم جزئي للسولار



وصرح مصدر بوزارة البترول لـ"فيتو" أن لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية ستنعقد خلال الأسبوع الأول من الشهر الجاري.

وأشار إلى أن تحديد أسعار البنزين والسولار تتحكم فيه عدة عوامل في مقدمتها تكاليف الاستيراد والنقل والتوزيع، وأسعار خام برنت العالمية، مشيرًا إلى أن إلغاء الدعم الكامل عن البنزين من المحتمل أن يكون في الاجتماع المقبل وستكون الزيادة بنسبة 20 في المائة أو أكثر.

وأكد احتمالية قيام اللجنة برفع أسعار البنزين بكافة أنواعه مع الإبقاء علي دعم جزئي للسولار لاعتماد أكثر 5 قطاعات حيوية على السولار بشكل أساسي، نظرًا لدوره في تشغيل وسائل النقل الثقيلة، والمعدات الصناعية، والآلات الزراعية، ومحطات توليد الكهرباء.

وأضاف أن السولار ركيزة أساسية في دعم الإنتاج والخدمات الحيوية، خاصة في النشاط الصناعي والزراعي لما يتميز به من قدرة عالية على توليد الطاقة، وكفاءة اقتصادية مقارنةً بأنواع الوقود الأخرى، مما يجعله عنصرًا استراتيجيًا في منظومة الطاقة

أسعار البنزين اليوم

سعر لتر البنزين 95 أوكتان: 19 جنيها

سعر لتر البنزين 92 أوكتان: 17.25 جنيه

سعر لتر البنزين 80 أوكتان: 15.75 جنيه

