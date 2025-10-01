وزير البترول يتفقد موقع شركة برينكو بشمال سيناء

الأربعاء 01 أكتوبر 2025
وقعت وزارة البترول والثروة المعدنية، اتفاقية جديدة، مع الشركة القابضة المصرية الكويتية وشركة برينكو شمال سيناء للبترول، بهدف حفر 3 آبار استكشافية للبحث عن البترول والغاز الطبيعي في منطقة التزام شمال سيناء البحرية. 

يأتي هذا الإعلان بالتزامن مع زيارة المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، إلى مواقع التسهيلات البرية والبحرية التابعة للشركة في شمال سيناء.

إسناد منطقة شمال سيناء البحرية بما يعزز زيادة الإنتاج 

وأكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، خلال الزيارة أن هذه الاتفاقيات تعكس الثقة المتزايدة من جانب الشركات العالمية في مناخ الاستثمار بقطاع البترول المصري، وتبرز نجاح الوزارة في طرح مزايدات جاذبة وتطبيق سياسات تحفيز ساهمت في فتح آفاق جديدة للبحث والاستكشاف، بما يدعم خطط الوزارة لزيادة الإنتاج وتأمين احتياجات السوق المحلي.

قام بتوقيع الاتفاقية المهندس رأفت البلتاجي الرئيس التنفيذى والممثل عن شركات برينكو، والمهندس صلاح عبد الكريم الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول، وذلك بحضور المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، وجون روك العضو المنتدب للشركة القابضة المصرية الكويتية، التي تُعد شركة برينكو شمال سيناء إحدى شركاتها التابعة.

وتهدف الاتفاقية إلى إعادة إسناد منطقة شمال سيناء البحرية لشركات برينكو شمال سيناء، بما يعزز من فرص الاستكشاف وتنمية الاحتياطيات في المنطقة، وبما يتماشي مع إستراتيجية الدولة لزيادة معدلات الإنتاج خلال السنوات المقبلة.

وأعرب جون روك العضو المنتدب للشركة القابضة المصرية الكويتية، عن سعادته بتوقيع الاتفاقية الجديدة مع وزارة البترول والثروة المعدنية، وقال: "تُعد هذه الاتفاقية دليلًا واضحًا على دور الشركة المصرية الكويتية القابضة كشريك موثوق في دفع عجلة التنمية في قطاع الطاقة في مصر. فمن خلال الاستفادة من سجلنا الحافل وشراكاتنا العالمية، نعمل على خلق فرص جديدة للاستكشاف، ونقل الخبرات، وتوفير وظائف قيمة للشباب المصري". وأضاف: "نظل ملتزمين بتحقيق نمو مستدام وفعّال، بما يعزز استمرار تنافسية قطاع الطاقة المصري عالميًا."

يذكر أن شركة برينكو شمال سيناء للبترول تدير الإمتياز منذ عام 2014، حيث حققت خلال هذه الفترة عددًا من الإنجازات المهمة، وتدير الشركة حاليًا ستة آبار ضمن منطقة امتياز تبلغ مساحتها 443 كيلومترًا مربعًا في البحر المتوسط، مع إضافات تراكمية للاحتياطيات بلغت 223 مليار قدم مكعب حتى 31 ديسمبر 2024، وبمتوسط إنتاج يومي بلغ 53 مليون قدم مكعب قياسي خلال عام 2024. 

وعلى مدار السنوات الماضية، قامت الشركة بحفر أكثر من 12 بئرًا، مدعومة بتركيب ستة منصات بحرية، بالإضافة إلى خط أنابيب بطول 43 كيلومترًا يربط المنصات الجديدة بالشبكة الرئيسية. 

وتجدر الإشارة إلى أن العمليات تضمنت إنجازًا بارزًا يُعد الأول من نوعه في مصر باستخدام وحدة إنتاج بحرية متنقلة (MOPU).

