الثلاثاء 30 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

وزير البترول يبحث مع فالكو الأمريكية خطط استخدام الطاقة المتجددة في حقولها بمصر

البترول،فيتو
البترول،فيتو

أكد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية أن مصر تسير في الطريق الصحيح نحو زيادة إنتاج البترول والغاز وتشجيع الاستثمار، مشيرًا إلى أن انتظام سداد المستحقات للشركات الأجنبية كان له أثر إيجابي للتوسع في أنشطتها وزيادة استثماراتها، مما ساهم في بدء زيادة معدلات الإنتاج وتقليل فاتورة الاستيراد.

جاء ذلك خلال لقائه إيمان هيل، مدير عام شركة فالكو إنرجي الأمريكية في مصر، في حضور المهندس إيهاب رجائي وكيل أول وزارة البترول للإنتاج، حيث أشاد الوزير بأعمال الشركة وخططها لزيادة الإنتاج من حقول الصحراء الشرقية، وأبدى ترحيبه برغبتها في زيادة استثماراتها في مصر، والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة للعمل في مناطق جديدة.

 

الخطط الجديدة لاستخدام الطاقة المتجددة  لزيادة الإنتاج 

 

كما استعرض مع مدير عام الشركة خططها لاستخدام مصادر الطاقة المتجددة في مواقع عملها بالصحراء الشرقية وربط تسهيلات الإنتاج بها، مشيدًا بما يحققه ذلك من انعكاسات إيجابية على تقليل استهلاك الوقود السائل وخفض الانبعاثات الكربونية وتحقيق الاستدامة البيئية.

من جانبها، أعربت إيمان هيل عن تقديرها للدعم الكبير الذى توليه وزارة البترول والثروة المعدنية، مؤكدةً أن انتظام سداد المستحقات شجع الشركة على تكثيف أعمالها في الصحراء الشرقية من خلال برنامج طموح بدأ في ديسمبر الماضي، كما حفزها على الاهتمام بالتوسع في مناطق جديدة في ظل البيئة الاستثمارية المواتية بقطاع البترول المصري، وكذلك زيادة فريق العمل بالشركة بالاعتماد على كوادر مصرية شابة على أعلى درجة من الإلمام بأحدث التقنيات والذكاء الاصطناعي، بما انعكس على دقة العمل والإنتاج، مؤكدةً أن الشركة بصدد القيام  بمشروع لربط وتشغيل ثلاث آبار بالطاقة الشمسية وربط التسهيلات الإنتاجية بمصادر الطاقة المتجددة من الطاقة الشمسية والرياح، كما أشارت إلى العمل الجاري بمنطقة جنوب غزالات بالصحراء الغربية أحد مناطق امتياز الشركة في مصر.

وفي نهاية اللقاء، أعرب الوزير عن سعادته بقصة نجاح الشركة في مصر، ومؤكدًا على دعمه الكامل لخططها التوسعية، معربًا عن تطلعه لزيارة حقول إنتاجها بمنطقة غرب بكر بالصحراء الشرقية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

استهلاك الوقود استخدام الطاقة البترول والثروة المعدنية الانبعاثات الكربونية الأمريكية الذكاء الاصطناعي المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية تقليل فاتورة الاستيراد قطاع البترول المصري

الأكثر قراءة

جون إدوارد يتمسك بفيريرا مؤقتا، والبديل محلي حال رحيله

هل يتولى جوميز تدريب الأهلي؟ رد حاسم من الفتح السعودي

3 جنيهات ارتفاعًا للبلدي، سعر الفراخ اليوم الثلاثاء 30 سبتمبر 2025 (آخر تحديث)

تعليم الجيزة: رصد 4 حالات مصابة بفيروس HFMD

وزير الخارجية القطري: هناك قضايا بخطة ترامب تحتاج لتوضيح وتفاوض

السودان: ارتفاع كبير في منسوب النيل الأزرق مع اكتمال التخزين بسد النهضة

مفيش فلوس، سر إلغاء جلسة ادارة الزمالك بعد خسارة القمة

ماذا نفعل مع الأوراق المكتوب فيها آيات من القرآن الكريم؟، أمين الفتوى يجيب (فيديو)

خدمات

المزيد

أسعار الأرز اليوم الثلاثاء

تبدأ من 36 ألف جنيه للطن، أسعار الحديد اليوم الثلاثاء 30-9-2025

سعر القصدير عالميا اليوم الثلاثاء

أسعار السكر اليوم الثلاثاء في الأسواق

المزيد

انفوجراف

عقبات تعرقل خطة الـ21 بندا التي طرحها ترامب للسلام في الشرق الأوسط (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

حكم نشر الأخبار الكاذبة لرفع أسعار الأسهم، تعرف على رأي الإفتاء

ماذا نفعل مع الأوراق المكتوب فيها آيات من القرآن الكريم؟، أمين الفتوى يجيب (فيديو)

ما حكم الإسلام فى خروج المرأة خلف الجنازة حتى المقابر؟، أمين الفتوى يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads