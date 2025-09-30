وزير البترول يبحث مع فالكو الأمريكية خطط استخدام الطاقة المتجددة في حقولها بمصر

أكد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية أن مصر تسير في الطريق الصحيح نحو زيادة إنتاج البترول والغاز وتشجيع الاستثمار، مشيرًا إلى أن انتظام سداد المستحقات للشركات الأجنبية كان له أثر إيجابي للتوسع في أنشطتها وزيادة استثماراتها، مما ساهم في بدء زيادة معدلات الإنتاج وتقليل فاتورة الاستيراد.

جاء ذلك خلال لقائه إيمان هيل، مدير عام شركة فالكو إنرجي الأمريكية في مصر، في حضور المهندس إيهاب رجائي وكيل أول وزارة البترول للإنتاج، حيث أشاد الوزير بأعمال الشركة وخططها لزيادة الإنتاج من حقول الصحراء الشرقية، وأبدى ترحيبه برغبتها في زيادة استثماراتها في مصر، والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة للعمل في مناطق جديدة.

الخطط الجديدة لاستخدام الطاقة المتجددة لزيادة الإنتاج

كما استعرض مع مدير عام الشركة خططها لاستخدام مصادر الطاقة المتجددة في مواقع عملها بالصحراء الشرقية وربط تسهيلات الإنتاج بها، مشيدًا بما يحققه ذلك من انعكاسات إيجابية على تقليل استهلاك الوقود السائل وخفض الانبعاثات الكربونية وتحقيق الاستدامة البيئية.

من جانبها، أعربت إيمان هيل عن تقديرها للدعم الكبير الذى توليه وزارة البترول والثروة المعدنية، مؤكدةً أن انتظام سداد المستحقات شجع الشركة على تكثيف أعمالها في الصحراء الشرقية من خلال برنامج طموح بدأ في ديسمبر الماضي، كما حفزها على الاهتمام بالتوسع في مناطق جديدة في ظل البيئة الاستثمارية المواتية بقطاع البترول المصري، وكذلك زيادة فريق العمل بالشركة بالاعتماد على كوادر مصرية شابة على أعلى درجة من الإلمام بأحدث التقنيات والذكاء الاصطناعي، بما انعكس على دقة العمل والإنتاج، مؤكدةً أن الشركة بصدد القيام بمشروع لربط وتشغيل ثلاث آبار بالطاقة الشمسية وربط التسهيلات الإنتاجية بمصادر الطاقة المتجددة من الطاقة الشمسية والرياح، كما أشارت إلى العمل الجاري بمنطقة جنوب غزالات بالصحراء الغربية أحد مناطق امتياز الشركة في مصر.

وفي نهاية اللقاء، أعرب الوزير عن سعادته بقصة نجاح الشركة في مصر، ومؤكدًا على دعمه الكامل لخططها التوسعية، معربًا عن تطلعه لزيارة حقول إنتاجها بمنطقة غرب بكر بالصحراء الشرقية.

