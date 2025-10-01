مدبولي يتابع موقف المشروعات الجاري تنفيذها بالتعاون بين الإسكان والهيئة الهندسية للقوات المسلحة

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، موقف المشروعات الجاري تنفيذها بالتعاون بين وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وذلك في اجتماعٍ عقده اليوم، بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء وليد عارف، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ومسئولي الوزارات والجهات ذات الصلة.

وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض الموقف التنفيذي لعددٍ من المشروعات المُشتركة، الجاري تنفيذها بالتعاون بين وزارة الإسكان والهيئة الهندسية، في عدة قطاعات ذات أولوية للمواطن، من بينها قطاعات المحاور والطرق، والمرافق والبنية التحتية، والإسكان والتعمير، وغيرها، وكذا جهود التنسيق بينهما لدفع العمل بتلك المشروعات ودخولها الخدمة في أسرع وقت.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع تناول أيضًا الموقف التفصيلي للبروتوكولات الخاصة بالمشروعات المُشتركة بين الوزارة والهيئة، وموقف سداد المستحقات المالية، وكذا الإشارة للبروتوكولات الجاري توقيعها قريبًا بين الطرفين بشأن عدة مشروعات جديدة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.