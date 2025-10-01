الأربعاء 01 أكتوبر 2025
مدبولي يتابع موقف المشروعات الجاري تنفيذها بالتعاون بين الإسكان والهيئة الهندسية للقوات المسلحة

مصطفى مدبولي رئيس الوزراء
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، موقف المشروعات الجاري تنفيذها بالتعاون بين وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وذلك في اجتماعٍ عقده اليوم، بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء وليد عارف، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ومسئولي الوزارات والجهات ذات الصلة.

وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض الموقف التنفيذي لعددٍ من المشروعات المُشتركة، الجاري تنفيذها بالتعاون بين وزارة الإسكان والهيئة الهندسية، في عدة قطاعات ذات أولوية للمواطن، من بينها قطاعات المحاور والطرق، والمرافق والبنية التحتية، والإسكان والتعمير، وغيرها، وكذا جهود التنسيق بينهما لدفع العمل بتلك المشروعات ودخولها الخدمة في أسرع وقت.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع تناول أيضًا الموقف التفصيلي للبروتوكولات الخاصة بالمشروعات المُشتركة بين الوزارة والهيئة، وموقف سداد المستحقات المالية، وكذا الإشارة للبروتوكولات الجاري توقيعها قريبًا بين الطرفين بشأن عدة مشروعات جديدة.

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وزارة الاسكان الدكتوره رانيا المشاط وزيرة التخطيط الهيئة الهندسية للقوات المسلحة

الكيلو يصل لـ215 جنيهًا، ننشر أسعار المانجو اليوم الأربعاء بالمحال التجارية

تعرف على سعر السكر في السوق اليوم الأربعاء

ارتفاع الأحمر والأبيض، سعر كرتونة البيض اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الأربعاء 1-10-2025 بالبورصات العالمية

مواعيد مباريات الأهلي في شهر أكتوبر (إنفوجراف)

تفسير حلم الشعر الطويل في منام المتزوجة وعلاقته بزيادة الرزق

في اليوم العالمي للمسنين، الأزهر للفتوى: هجر الوالدين في الكِبَر عقوق ومن كبائر الذنوب

في اليوم العالمي للمسنين، ما حكم دفع الزكاة لدور رعاية كبار السن؟ الإفتاء تجيب

