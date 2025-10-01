الأربعاء 01 أكتوبر 2025
زراعة 270 ألف فدان ضمن المشروع الرئاسي 1.5 مليون فدان في الوادي الجديد

الوادي الجديد
الوادي الجديد

تسعى محافظة الوادي الجديد، جاهدة للتوسع في الزراعة من خلال تغيير النمط الزراعي لدى مزارع المركز  وقراه من خلال دورات تدريبية وتأهيلية مع منظمات دولية مثل الفاو وشراكات محلية لدعم المزارع في إنتاج محاصيل ذات عائد اقتصادي مرتفع مع تنفيذ سياسة الزراعة التعاقدية لضمان تسويق المحصول النهائي. 

وأعلنت محافظة الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، عن الانتهاء  من زراعة 270 ألف فدان بمركز الفرافرة ضمن المبادرة الرئاسية لزراعة 1.5 مليون فدان.   

وقال اللواء مهندس ياسر كمال، رئيس مركز الفرافرة بالوادي الجديد، في تصريح  له اليوم الأربعاء، إن المركز انتهى من زراعة حوالي 75 5 من المساحات المخصصة له ضمن المبادرة الرئاسية والتي تقع في نطاق مركز الفرافرة بإجمالي 313 فدان ضمن المبادرة بأكملها. 

 وأضاف رئيس مركز الفرافرة، أن المركز حقق طفرات كبيرة ونوعية في مجال الزراعة تمثلت في التوسع في الرقعة الزراعية وإدخال زراعات جديدة وأصناف ذات عائد اقتصادي كبير أبرزها فاكهة الدراجون فروت وأصناف المجدول والبرحي من التمور بالإضافة لنجاح المركز في زراعة تقاوي البطاطس.

