بعد إصدار الإنذار الأحمر، خبير موارد مائية يكشف تأثير فيضان السودان على مصر

فيضان السودان، كشف الدكتور نادر نور الدين، أستاذ الموارد المائية والأرض بجامعة القاهرة، عن حجم المنسوب الحالي للمياه في السودان، بعد إصدار وزارة الري السودانية الإنذار الأحمر، الخاص بالفيضان، والتحذيرات التي أطلقتها للمناطق الواقعة على النيل الأزرق.

الحكومة السودانية أصدرت إنذارًا أحمر للفيضان

كما كشف الدكتور نادر نور الدين، أيضًا، عن مدى تأثير الفيضان على مصر، وإمكانية السد العالي وبحيرته ومفيض توشكى، في حالة إفراغ بحيرة سد النهضة كاملة، والتي تستوعب نحو 74 مليار متر مياه.

الحكومة السودانية تصدر الإنذار الأحمر للفيضان، فيتو

وقال الدكتور نادر نور الدين عن مخاوف فيضان السودان: "الفيضان في السودان.. كل الحكاية أن الحكومة السودانية أصدرت إنذارًا أحمر، أي مجرد استعداد للفيضان، ولكن مازال منسوب المياه أقل مترًا من مستوى الفيضان العالي، والبعض عمال يهرى ويشتغل تجارى بأن السودان غرقت وأن السد العالي حمى ومازال يحمى مصر!"

تأثير الفيضانات على مصر

وعن تأثير الفيضانات أو إفراغ بحيرة سد النهضة بشكل كامل على مصر، قال الدكتور نادر نور الدين: “السد العالي له سعة تخزين ١٦٢ مليار متر مكعب والبحيرات الثلاثة التي تكونت حول بحيرة السد لها سعة تخزين ٢٢ مليار متر مكعب، ومفيض توشكى له قدرة تصريف تتجاوز ٢٠ مليار"

السد العالي يستوعب تدفقات النيل، فيتو

وتابع الدكتور نادر نور الدين: "يعنى لو مياه بحيرة السد الإثيوبي كلها تفرغت لن تؤذينا، خاصة أننا قبل موسم بدء الفيضان بنكون سحبنا ٥٥.٥ مليار متر مكعب من مخزون بحيرة السد، وهى استهلاكنا خلال العام المنقضي من الفيضان للفيضان، وبالتالي فهناك سعة لاستيعاب هذا الرقم وما يستجد كما سبق".

إثيوبيا خدعت السودان وأفرغت سد النهضة

وكان الدكتور نادر نور الدين قد كشف، في تدوينة سابقة بالفيس بوك، عن سبب فيضانات السودان، فقال: "سد النهضة مع نهاية سبتمبر.. أخطأت إثيوبيا بملء البحيرة بكامل سعتها قبل الانتهاء من تركيب جميع التوربينات الثلاثة عشر، حيث تم تركيب ٨ توربينات يعمل منها خمسة فقط وبغير انتظام ومازالت محطة الكهرباء وأعمدة الضغط العالي لنقل الكهرباء لم ينته إنشاؤها، وبالتالي كان يكفيها تخزين من ٥٠-٥٥ مليارًا فقط على قدر ما يعمل من التوربينات حاليا وليس ٧٥ مليارًا، وبالتالي وجب تصريف قدر كبير من المياه من البحيرة".

الفيضانات في السودان، فيتو

وأوضح الدكتور نادر نور الدين أن "بدء الفيضان في السودان حاليًا يكشف كذب إدعاءات أثيوبيا لخداع السودان بأن السد الإثيوبي سيمنع الفيضانات عن السودان، والواقع كشف كذب هذا الأمر لأن الفيضانات في غير موعدها ومن صنع البشر، أي من صنع إثيوبيا وهى أخطر من الفيضان الطبيعي الذي يأتي على فترات طويلة يمكن استيعابها، بعكس الفيضانات بعد السد خلال سبتمبر وأكتوبر".

