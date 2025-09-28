التدفقات وصلت مصر بغزارة، لحظة استقبال خزان أسوان لمياه النيل وفتح بواباته (فيديو)

الأحد 28 سبتمبر 2025
تدفقات النيل تصل مصر، تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مبهجا، يكشف وصول تدفقات مياه النيل إلى خزان أسوان عند منطقة الشلالات، وفتح الخزان لأبوابه الثمانية لاستقبال المياه.

تدفقات غزيرة للمياه القادمة من النيل الأزرق

ويظهر الفيديو التدفقات الغزيرة المياه القادمة من النيل الأزرق، المصدر الأساسي للنيل في مصر، وبداية استقبال خزان أسوان لها، حيث يظهر الفيديو أبواب الخزان المفتوحة لاستقبال المياه، التي تأتي على غير العادة في هذا التوقيت.

 

تدفقات مياه النيل وصلت مصر، فيتو
تدفقات مياه النيل وصلت مصر، فيتو

وأثار المقطع تفاعل العديد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، الذين أشاروا إلى فرحتهم لاستقبال تدفقات النيل في أسوان، الذي فُتحت له أبوان خزان أسوان في التوقيت الذي يفترض أن يكون فيه التصريف فيه محدود، قائلين: "ده معناه إن الخير واصل لمصر بكرم ربنا، لكن كمان معناه أيضًا أن هناك خللًا كبير يحدث عند سد النهضة".

وعلق علاء الدين البدري، مالك أحد الفنادق في أسوان: “المفروض التوقيت ده كل أبواب خزان أسوان بتكون مغلقة ماعدا فتحات التوربينات فقط هي اللي بتصرف المياه اليومية للاستعداد للسدة الشتوية، لكن إني أمر فأجد أكثر من ٨ عيون مفتوحة لتصريف مياه النيل من بحيرة الخزان، هذا معناه أن فيه خير كثير وصل لبحيرة ناصر، ومستوى المياه مرتفع وهذا خير كبير من عند ربنا، وهذا يعطينا معلومة إن فيه مصيبة تقريبًا في سد النهضة، علشان كدا في زيادة غير طبيعية في مستوي نهر النيل”.

فيضان النيل الأزرق غير معتاد في هذه الفترة

وقال البلوجر أحمد عبد السلام: "فيضان النيل الأزرق غير معتاد في هذه الفترة".

وعلق البلوجر محمد رشاد قائلًا: "إثيوبيا تقوم بإفراغ سد النهضة بعد أن قامت بملئه بشكل كامل قبل افتتاح السد، وهي تفرغ حاليًا المياه الزائدة بسبب الامتلاء والأمطار، مما يزيد التدفق إلى النيل الأزرق، هذا يرفع المستويات في السودان ومصر، حيث يدير سد أسوان الزيادة عبر فتح بوابات إضافية خلال موسم الفيضان (يوليو-سبتمبر)، لكن بعد التفريع ستعود المياه لمعدلاتها".


الجدير بالذكر أن إثيوبيا قامت بملء سد النهضة بالكامل حيث وصل منسوب الملء في السد 640 متر مكعب، أي 74 مليار متر، حيث أكد الباحثين والمتخصصين أن هذا فنيًا فيه أخطاء، لأن اكتمال السعة تكون في حالة الظروف غير الطارئة مثل أمطار لم تحدث من قبل، أو التعرض لعطل في تشغيل البوابات، في هذه الحالة تكتمل السعة وتمر من المفيض العلوي أعلى السد، وهذه حالة يمكن أن تحدث كل مدة لأي سد في العالم.

وأكد المتخصصون أن التدفقات المرتفعة لسد النهضة لإفراغ المياه الزائدة ستقل خلال أسبوع، وذلك بعد تفريغ جزء من مياه السد، حيث بلغ ارتفع منسوب البحيرة وبلغ 640 مترا بسعة 74 مليار إلى 640.5 متر بسعة 75 مليارًا.

مياه النيل ترتفع بشكل كبير، وباحث بالشأن الأفريقي يكشف سر تحذيرات السودان

سيناريوهات إدارة مياه النيل بعد تشغيل سد النهضة.. الإدارة الأحادية من جانب إثيوبيا.. تفاهمات سياسية مؤقتة غير ملزمة.. والاتفاق القانوني الشامل لقواعد الملء والتشغيل «الأبرز»

